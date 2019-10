Anche Lecco ha aderito alla campagna nazionale ‘Io non rischio’

Volontari in Piazza XX Settembre per incontrare la cittadinanza

LECCO – Protezione Civile in piazza, anche a Lecco, per incontrare la cittadinanza e spiegare i rischi del territorio – in particolare quello idrogeologico – nonché i comportamenti da attuare in caso di pericolo. E’ la campagna ‘Io non rischio’ che oggi, sabato 12 ottobre, tinge di giallo diverse piazze italiane.

Da questa mattina e fino alle 17 di oggi pomeriggio i volontari della Protezione Civile Comunale di Lecco sono in Piazza XX Settembre a disposizione dei cittadini per spiegare loro, con tanto di depliant e simulazioni, il rischio idrogeologico, i pericoli e soprattutto i comportamenti per prevenire tale rischio.

“Come noto – ha spiegato Natale Passoni, coordinatore della Prot. Civile di Lecco – il nostro territorio soffre particolarmente del rischio idrogeologico, quest’estate diversi episodi ce lo hanno ricordato in maniera importante. E’ bello per noi poter incontrare la cittadinanza e spiegare cosa fa la Protezione Civile, cos’è il rischio idrogeologico, come prevenirlo e come affrontarlo”.

Tra gli stand presenti anche quello dove nel pomeriggio lavoreranno alcuni studenti del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco con tanto di plastico per spiegare e simulare le alluvioni.

In piazza erano presenti anche alcuni amministratori del territori tra cui il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina, il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli e il sindaco di Ello e consigliere provinciale Elena Zambetti, oltre che il responsabile provinciale Fabio Valsecchi.

24 ad oggi i volontari che fanno parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lecco, suddivisi in quattro squadre che operano a turni di un settimana. L’ingresso di nuove leve nel gruppo è ben accetto come spiegato da Passoni: “Oggi riusciamo a garantire la copertura necessario ma più siamo meglio è e più tempestivamente possiamo intervenire. Pertanto chiunque abbia voglia di diventare volontario di Protezione Civile non deve altro che farsi avanti! Invitiamo a venirci a trovare in sede, in zona Bione, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco, per tutte le informazioni: siamo li ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 circa” l’appello di Passoni.