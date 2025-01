Provincia di Lecco, nel 2024 bandite e appaltate 171 gare

L’attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco

La presidente Hofmann e il consigliere Negri: “Questo servizio ha permesso di raggiungere risultati significativi”

LECCO – Anche il 2024 è stato un anno di attività intensa per la Stazione unica appaltante della Provincia di Lecco (Sua.Lecco), centrale di committenza per l’espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni non capoluogo e altri enti previsti dalla normativa.

La Stazione unica appaltante ha il compito di pianificare, gestire e controllare l’intero processo di appalto, assicurando che sia condotto in modo trasparente, equo e in conformità con la normativa vigente sugli appalti pubblici.

A oggi sono 80 gli enti che hanno rinnovato l’adesione alla Sua.Lecco, sottoscrivendo apposita convenzione che definisce le modalità di funzionamento della stazione appaltante relativamente all’espletamento e alla gestione di procedure di gara, regolamentando i rapporti con gli enti aderenti.

Nel 2024 la Sua.Lecco ha bandito e appaltato 171 gare, di cui 55 per i Comuni aderenti e 116 riferite ad appalti della Provincia di Lecco, così suddivise: 92 per lavori, 65 per servizi, 9 per forniture, 5 per concessioni/project financing, con un volume complessivo di oltre 166 milioni di euro.

Tra queste, diverse gare sono state finanziate dai fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-Pnrr.

“La scelta della Provincia di Lecco, nel suo ruolo di Casa dei Comuni, di confermare e promuovere la Stazione unica appaltante è stata nuovamente premiata dai numeri positivi e soddisfacenti del 2024 – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato ai Rapporti con i Comuni convenzionati Alessandro Negri – Questo servizio ha permesso di raggiungere risultati significativi, tra cui una maggiore professionalità, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, un’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dei vari enti. La Stazione unica appaltante è uno strumento efficace per aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, e per consentire un’azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminose”.

Il numero complessivo di gare esperite dall’inizio dell’attività a fine dicembre 2024, suddiviso negli anni, è riepilogato nella seguente tabella: