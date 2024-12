Qualità della vita 2024: Lecco recupera 24 posizioni e sale al 14° posto

L’indagine del Sole 24 Ore che fotografa il benessere nei territori

Bergamo, per la prima volta, è al primo posto nella classifica. Perdono posizioni le grandi città

LECCO – Bergamo, per la prima volta, è al primo posto nella classifica della Qualità della Vita, l’indagine del Sole 24 Ore che fotografa il benessere nei territori. Sugli altri due gradini del podio troviamo Trento e Bolzano, con la prima delle province autonome che sale di un gradino rispetto all’anno scorso, mentre Bolzano recupera dieci posizioni.

Per quanto riguarda la classifica 2024, Lecco recupera ben 24 posizioni rispetto allo scorso anno attestandosi al 14° posto (su 107 province d’Italia). Sempre per quanto riguarda la nostra provincia la performance migliore è il 1° posto in classifica nell’indice di litigiosità, ovvero il numero più basso per le cause civili iscritte ogni 100mila abitanti con una media di 1.689,5 (media di 2.128,5). La performance peggiore è il trend del Pil Pro Capite dove siamo al 103° posto con una variazione percentuale annua dell’1% (media del 2%).

Nella top 10 trionfa il Nord-Est, mentre le grandi città, ad eccezione di Bologna (9^), perdono diverse posizioni: Milano è 12^, Firenze 36^ e Roma solo al 59° posto. Nelle ultime posizioni il troviamo le città del Sud con Reggio Calabria a chiudere la classifica.

Sono 90 gli indicatori su cui viene stilata la classifica, 27 di questi parametri sono nuovi, tra cui il rischio idrogeologico, la cassa integrazione guadagni, il trend del Pil, le disuguaglianze reddituali e, ancora, i prezzi delle case rapportati allo stipendio.