Rinnovo degli Organi dell’OPI di Lecco: Fabio Fedeli Riconfermato Presidente

Nuovo consiglio direttivo per l’Ordine delle professioni infermieristiche di Lecco

La nostra intenzione impegnarci per mantenere il dialogo con i colleghi, i cittadini, le istituzioni

LECCO – Nella serata del 9 dicembre si sono insediati presso la sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Lecco i nuovi componenti degli organi dell’ente, che resteranno in carica nel quadriennio 2025-2028. Fabio Fedeli è stato rieletto presidente dell’Ordine, confermato dal precedente mandato.

Faranno parte del Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Vincenzo Damico; Segretario: Ilaria Redaelli; Tesoriere: Michele Cogliati

Consiglieri: Jacopo Cameroni, Giulia Corvaglia, Sabrina Fumagalli, Marica Granziera, Lidia Mambretti, Fabrizio Mosca, Stefania Negri, Claudio Palmisano, Martina Panzeri, Alessia Anna Riccardi e Martina Tagliabue.

La Presidente della Commissione d’Albo sarà Orietta Lorenza Milani, coadiuvata dalla Vicepresidente Simona Agovino e dalla Segretaria Margherita Milani. Fanno parte dell’organo anche i commissari: Elisabetta Cimadoro, Giulia Mandelli, Attilio Meoli e Elisabetta Polvara. I revisori dei conti eletti sono Lucia Maiellaro, Carlo Eboli e Francesca Gilardi.

“Ripartiamo con questo nuovo mandato con rinnovato impegno” – ha dichiarato Fabio Fedeli – “Il gruppo neocostituito è formato da professionisti di diversa esperienza e di diversa estrazione lavorativa, per poter rappresentare al meglio la professione infermieristica sul nostro territorio. Essendo composto da colleghi che si sono appena affacciati al mondo del lavoro e da altri più esperti, sono certo che ognuno potrà dare un contributo significativo nelle attività dell’Ordine, a tutela della salute pubblica lecchese e per la crescita professionale dei nostri iscritti. Viviamo un periodo storico denso di difficoltà e sfide per gli infermieri e per il Servizio Sanitario ed è nostra intenzione impegnarci per mantenere il dialogo con i colleghi, i cittadini, le istituzioni. Negli anni precedenti abbiamo costruito numerosi ponti e collaborazioni con ciascuno di questi attori e, con il nuovo gruppo insediato, ripartiamo da qui per dare il nostro contributo ovunque sia necessario”.