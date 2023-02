Rivabella. Grigliate abusive e pure a pagamento, interviene la Locale

Grigliate a pagamento in pieno divieto a Rivabella, la scoperta della Polizia Locale

Gli organizzatori si facevano pubblicità con tanto di volantini sui social e avevano allestito un deposito di barbecue sulla riva

LECCO – Un affare ‘scottante’ nel vero senso della parola quello scoperto dalla Polizia Locale di Lecco che, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, ha smantellato nelle scorse settimane una struttura di ristoro allestita abusivamente a Rivabella dove venivano organizzate grigliate e depositati dei barbecue utilizzati per arrostire la carne.

Accadeva durante l’estate, durante il periodo di divieto di accensione fuochi istituito per la forte siccità di quei mesi. Non è certo una novità il fatto che, nei fine settimana, diversi gruppi si riunissero nei prati della ciclopedonale con griglie e attrezzature per cuocere, una presenza ben evidenziata dal fumo prodotto dai barbecue che invadeva l’area circostante.

Inedito è invece il fatto che ci fosse una vera e propria organizzazione di questi ‘party’, a pagamento per i commensali, con tanto di volantino pubblicizzato sui social che indicata menù e giorno di ritrovo. La notizia è emersa nel corso della conferenza stampa sul bilancio dell’attività nel 2022 della Polizia Locale cittadina.