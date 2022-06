Rotary Club Lecco, Bertacchi protagonista al Premio Gavioli

Bella esperienza al concorso cinematografico aperto agli studenti delle superiori

I ragazzi della classe 4cpass, ospiti del Rotary, hanno il cortometraggio che hanno realizzato

LECCO – Il Rotary Club Lecco, nei giorni scorsi, ha invitato gli studenti della classe 4cpass dell’istituto Bertacchi per raccontare la loro esperienza come partecipanti al Premio Gavioli, il concorso cinematografico aperto agli studenti delle scuole secondarie superiori organizzato da Rotary distretto 2042 in collaborazione con NABA, Accademia del cinema di Milano.

Il premio è un omaggio all’insegnamento rivoluzionario di Roberto Gavioli (1926-2007), illustre rotariano, comunicatore e regista di memorabili audiovisivi al servizio della pubblicità, dell’arte e della comunicazione industriale. La finalità è la realizzazione di cortometraggi della durata massima di 5 minuti. Maria Venturini, presidente del Rotary Club Lecco ha ringraziato gli studenti, le professoresse Longhi e Cattaneo per aver accolto la proposta di partecipazione al premio e i soci rotariani che hanno contribuito allo sviluppo del progetto, tra i quali Paolo Vanini e Donatella Crippa.

“Essere vicino alle scuole e ai giovani rientra nella mission del Rotary, è stata un’esperienza ricca di entusiasmo per voi e per noi” ha detto Donatella Crippa prima di cedere la parola ai ragazzi che hanno raccontato la loro esperienza e hanno mostrato ai soci rotariani il cortometraggio da loro realizzato. Il tema di quest’anno del cortometraggio è stato “World Change Makers”, quindi creatori del cambiamento.

I ragazzi, in linea con il loro percorso di studi socio-sanitario, hanno affrontato il tema della disabilità attraverso il racconto di due ragazzi disabili. In questa storia la classe ha voluto sottolineare la differenza di avere delle persone intorno, che ti amano e ti sostengono, indipendentemente da come appari esternamente, nell’affrontare una vita con disabilità, rispetto al non averle.

I giovani studenti sono stati entusiasti di poter partecipare a questo progetto, anche se purtroppo non sono stati i vincitori, e hanno ringraziato il Rotary Club Lecco per aver dato loro questa opportunità. “Per noi avete comunque vinto, vi faccio i miei complimenti” ha detto la presidente del club. E dopo l’ascolto di una canzone suonata e cantata da due studentesse, Maria Venturini ha consegnato un omaggio alle professoresse Longhi e Cattaneo e si è complimentata nuovamente con i ragazzi, invitandoli a seguire i propri sogni e le proprie passioni.