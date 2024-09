Rotonde definitive in centro, iniziati i lavori in via Digione

Il cantiere non comporterà modifiche alla viabilità

Terminato in via Digione toccherà alla rotonda di Piazza Manzoni

LECCO – Annunciati a metà luglio, sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione definitiva della rotonda in via Digione, attualmente delimitata dagli oramai famosi new jersey bianchi e rossi, al centro di tante polemiche. Il cantiere è stato consegnato a inizio settembre: si parte con via Digione per poi spostarsi sulla rotonda di Piazza Manzoni.

Per la costruzione definitiva delle due rotatorie il Comune di Lecco ha ricevuto da Regione Lombardia un importante contributo da parte di Regione Lombardia, pari a 500 mila euro (250 mila euro a rotonda).

Entrata in funzione a fine 2021, la rotatoria di via Digione sarà la prima a diventare definitiva: da questa mattina, martedì, operai e mezzi sono al lavoro. Il cantiere, come precisato dal Comune, non impatterà sulla viabilità: contrariamente agli interventi per il teleriscaldamento infatti i lavori non comporteranno chiusure stradali o sensi unici ma unicamente dei temporanei restringimenti di carreggiata e la soppressione (sempre temporanea) degli stalli di sosta nei pressi della farmacia in quanto la zona è area di cantiere.

Terminato in via Digione i lavori si sposteranno in Piazza Manzoni per rendere definitiva la rotonda attivata la scorsa estate. Per completare entrambe le opere ci vorranno quasi tre mesi: l’obiettivo è di vederle terminate nei primi giorni di dicembre.