Scuola, al via gli open night dell’istituto Bertacchi

Dirigente, docenti e studenti presenteranno l’istituto

Appuntamento giovedì 28 novembre, martedì 10 e giovedì 19 dicembre

LECCO – L’istituto Bertacchi di Lecco propone una serie di iniziative per favorire e supportare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado nella scelta del futuro percorso scolastico. Giovedì 28 novembre, martedì 10 dicembre e giovedì 19 dicembre si terranno gli open night ad ingresso libero a partire dalle ore 20. In queste tre serate dirigente, docenti e studenti presenteranno l’istituto ai genitori e ai ragazzi che vogliono conoscere l’offerta formativa.

Dopo un’introduzione generale da parte del Dirigente Scolastico, Raimondo Antonazzo, docenti e studenti illustreranno i vari indirizzi di studio: liceo scienze umane base, liceo scienze umane – opzione economico sociale, istituto professionale per i servizi alla sanità e l’assistenza sociale (diurno e serale), istituto professionale per i servizi alla cultura e lo spettacolo, corso di istruzione e formazione professionale per animatore turistico-sportivo e del tempo libero.

Genitori e ragazzi avranno la possibilità di visitare gli spazi scolastici, le aule multimediali, le palestre e potranno prendere visione dei laboratori e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Dal 9 al 16 dicembre gli studenti delle scuole secondarie di primo grado avranno la possibilità di frequentare per un giorno la scuola, nel corso di tali mattinate verranno proposte lezioni simulate con i docenti delle discipline specifiche di ogni indirizzo di studi.