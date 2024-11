Scuola Diaz di San Giovanni, tutto pronto per l’Open Day

Giovedì 28 novembre, dalle 16:45, la scuola Diaz accoglie bambini e genitori con attività, laboratori e informazioni sull’offerta formativa

Intantro ieri, gli alunni sono stati protagonisti di un flash mob in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

LECCO – Un’occasione speciale attende i piccoli futuri studenti e le loro famiglie alla scuola primaria Diaz di San Giovanni. Giovedì pomeriggio (dalle 16:45 alle 18.30), le aule dell’istituto si trasformeranno in un vivace laboratorio di scoperta e creatività per l’Open Day, pensato per accogliere i bambini della scuola dell’infanzia che presto affronteranno il passaggio alla primaria.

Grazie alla guida degli alunni di quinta, che per un giorno vestiranno i panni di tutor, i piccoli visitatori potranno vivere in prima persona alcune delle attività didattiche che caratterizzano la scuola. Dai laboratori di lettura animata a quelli artistici ed espressivi, passando per l’educazione motoria e musicale, il pomeriggio sarà un assaggio del quotidiano che contraddistingue il percorso educativo della Diaz. Particolare attenzione sarà data anche all’approccio bilingue con attività Clil, che integrano l’insegnamento della lingua inglese nelle discipline curricolari.

Non mancherà un momento dedicato ai genitori, durante il quale verranno presentati i numerosi progetti che arricchiscono l’offerta formativa della scuola. Tra questi spiccano l’educazione motoria realizzata in collaborazione con esperti, programmi di supporto per alunni con difficoltà di apprendimento e percorsi dedicati all’espressività artistica e musicale. Dal terzo anno, inoltre, gli studenti iniziano un percorso di adesione alle Life Skills, mirato allo sviluppo delle competenze personali e sociali per affrontare con consapevolezza le sfide della vita quotidiana.

Per chi non potrà partecipare all’Open Day, la scuola offre ulteriori possibilità di visita nelle giornate del 4 e 11 dicembre, prenotando tramite e-mail all’indirizzo arcelli.miriam@icsdonticozzi.edu.it

Un messaggio rosso contro la violenza sulle donne

Nel frattempo, gli alunni della scuola Diaz si sono già distinti per il loro impegno sociale, partecipando attivamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ieri, 25 novembre, lungo corso Monte Santo, gli studenti hanno realizzato un flash mob che ha catturato l’attenzione di passanti e automobilisti. Con cartelli rossi e messaggi incisivi, i bambini hanno voluto sensibilizzare il pubblico sull’importanza della lotta alla violenza di genere, dimostrando come la scuola non sia solo luogo di istruzione, ma anche di crescita civile e umana.

Un doppio appuntamento, dunque, che testimonia l’impegno della scuola primaria Diaz nel formare non solo studenti preparati, ma anche cittadini consapevoli.