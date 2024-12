Scuola. Successo per le attività di Orientamento del Liceo Manzoni

Un ricco programma di iniziative

Ancora due appuntamenti per gli studenti di terza media

LECCO – Anche quest’anno, il Liceo Manzoni di Lecco, con i suoi due indirizzi Classico e Linguistico, si sta impegnando attivamente per accompagnare gli alunni di terza media nella scelta del loro percorso di studi superiori, con un ricco programma di iniziative dedicate all’Orientamento.

Oltre alla partecipazione alla rassegna provinciale Orientalamente e a numerosi interventi presso le scuole medie del territorio, il Manzoni ha organizzato due serate di presentazione della propria offerta formativa, il 22 e 27 novembre, due momenti particolarmente significativi che hanno offerto alle famiglie la possibilità di dialogare con i docenti e alcuni ex alunni della scuola, che hanno condiviso le proprie esperienze scolastiche e l’attuale percorso universitario intrapreso. Le testimonianze hanno offerto uno sguardo concreto sulle potenzialità di un percorso liceale che sviluppa una preparazione ampia e approfondita, fornendo una metodo di studio solido che accompagnerà i ragazzi nel loro percorso di vita.

Grande successo anche per gli Open Day del 16 e del 30 novembre, che hanno accolto moltissimi studenti di terza e seconda media per fare loro scoprire da vicino la realtà del Liceo, esplorando gli spazi della scuola, incontrando insegnanti e alunni e scoprendo le peculiarità che caratterizzano i due indirizzi.

Tra i punti di forza presentati:

Le aree di indirizzo, cuore pulsante del percorso di studi: molto spazio è stato dedicato ad illustrare la didattica delle lingue antiche e moderne, attraverso rappresentazioni teatrali dei classici, lettura di brani in lingua originale e spiegazione dei percorsi curricolari;

I nuovissimi laboratori STEM (acronimo inglese che indica le materie tecnico-scientifiche) per fisica, chimica e biologia, spazi attrezzati con i più recenti strumenti tecnologici anche per supportare il progetto di curvatura biomedica a partire dal triennio, kit per le esperienze laboratoriali, un’aula dotata di parete immersiva, i visori per realizzare esperienze con la realtà virtuale;

La biblioteca di istituto, patrimonio di circa 10.000 volumi, alcuni dei quali molto rari e pregevoli, recentemente rinnovata nel sistema di catalogazione e inserita nel circuito delle biblioteche del territorio;

I progetti di internazionalizzazione di entrambi gli indirizzi, con stage, scambi, piattaforma e-twinning e mobilità Erasmus+, progetto per il quale il Liceo Manzoni si è recentemente accreditato, con proposte che offrono ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze arricchenti all’insegna della valorizzazione delle diversità culturali.

I gruppi di interesse, per sviluppare le passioni individuali degli studenti in ambito letterario, musicale, teatrale e scientifico, in un contesto dinamico e stimolante.

Per gli studenti di terza media che desiderano scoprire in prima persona le materie di indirizzo del Liceo Classico e del Liceo Linguistico, restano ancora due appuntamenti imperdibili, le lezioni aperte con i docenti della scuola:

– martedì 10 o mercoledì 11 dicembre, con lezioni di greco, latino e filosofia, presso la sede di via Ghislanzoni 7;

– giovedì 12 o venerdì 13 dicembre, con lezioni di francese, spagnolo e tedesco, presso la sede di via XI febbraio.

Per la partecipazione alle lezioni aperte è necessario iscriversi tramite i link dedicati presenti sul sito del Liceo Manzoni, alla sezione Orientamento https://liceomanzonilecco.edu.it/category/orientamento-in-entrata/

Con queste iniziative, il Liceo Classico e Linguistico Alessandro Manzoni si conferma un solido punto di riferimento per la formazione nella provincia di Lecco, come anche attestato dalla Fondazione Agnelli attraverso la recente edizione di Eduscopio.