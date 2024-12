Scuole di ogni ordine e grado: dall’8 gennaio le iscrizioni

Le domande si potranno presentare fino al 31 gennaio 2025

LECCO – Per il prossimo anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito che le domande di iscrizione a tutte le scuole di ogni ordine e grado dovranno essere presentate esclusivamente online dall’8 al 31 gennaio 2025. L’obbligo riguarda anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), erogati sia dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà sia dai centri di formazione accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizione online su base volontaria.

Il Ministero ha fornito indicazioni dettagliate sulla procedura attraverso la nota ufficiale n. 0047577 del 26 novembre 2024. Le famiglie potranno gestire ogni fase del processo attraverso una piattaforma dedicata, con tre semplici passaggi: compilazione, inoltro e monitoraggio della domanda.

La procedura è stata pensata per garantire maggiore chiarezza e semplicità. Dopo aver confermato i propri dati personali al primo accesso, le famiglie potranno procedere alla compilazione, suddivisa in tre sezioni: dati dell’alunno, della famiglia e della scuola scelta. La piattaforma consente di indicare fino a tre istituti, seguendo un ordine di priorità: in caso di mancanza di posti nella scuola di prima scelta, la domanda sarà automaticamente inoltrata alla seconda o terza opzione.

Una volta verificata l’accuratezza dei dati inseriti, le famiglie potranno inviare la domanda e riceveranno una conferma via email. È importante ricordare che una domanda inoltrata non può essere modificata. Eventuali correzioni potranno essere richieste solo contattando la scuola destinataria, che avrà la possibilità di rimettere la domanda a disposizione della famiglia entro il termine ultimo per le iscrizioni.

Terminato il periodo di iscrizione, sarà possibile monitorare lo stato della domanda direttamente dalla propria area riservata sulla piattaforma “Unica”. Tra gli stati possibili figurano: inoltrata, restituita alla famiglia, accettata o smistata ad altra scuola. Anche in questo caso, tutte le comunicazioni avverranno tramite email per garantire aggiornamenti puntuali.

Info: https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni