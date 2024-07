Scuole di Rancio, tutti i 10 e i 100 della media Kolbe e del liceo Leopardi

Al Leopardi spiccano i due “100” di Giada Bosisio (Scientifico) e di Fabio Guerra (Classico)

Alla Kolbe voto 10 per Riccardo Panzeri e Tommaso Castelli. Maria Merci, Camilla Somaschini e Mattia Franchi hanno ricevuto anche la lode

LECCO – Tempo di esiti finali per gli studenti di tutta Italia e tra loro non possono certo mancare anche gli studenti della scuola secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” e del liceo “Leopardi” di Lecco. Per tutti loro giugno ha voluto dire “Esami di Stato” tra prime, seconde prove ed esami orali.

Un ultimo sforzo per completare un percorso durato anni, al termine del quale solo i davvero meritevoli si sono portati a casa una votazione eccellente, ovvero i tanto agognati 10 e 10 e lode alla secondaria di I grado e il 100 alla maturità.

Per la “Massimiliano Kolbe” sono stati cinque gli studenti eccellenti: Riccardo Panzeri e Tommaso Castelli con il 10, mentre Maria Merci, Camilla Somaschini e Mattia Franchi hanno ricevuto anche la lode.

Al Leopardi spiccano i due “100” di Giada Bosisio, frequentante l’indirizzo Scientifico applicate e di Fabio Guerra, del Classico, che ha commentato così il suo traguardo: “Sono molto soddisfatto del risultato – ha esordito Guerra – perché questo voto, seppur un mero numero, rispecchia simbolicamente l’impegno, la fatica e l’amore che ho impiegato nel mio percorso di studi. Sicuramente mi sono preparato per arrivare al miglior esito possibile, ma non mi aspettavo di potermi divertire così tanto, soprattutto all’esame orale, da riuscire a ottenerlo godendomi ogni momento di ansia e soddisfazione. Adesso continuerò gli studi classici essendomi iscritto alla facoltà di Lettere antiche a Milano. La mia più vera soddisfazione è aver scoperto nella sapienza classica una ricchezza straordinaria, preziosa e utile per ogni uomo, in primis per me stesso”.