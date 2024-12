Solidarietà in movimento: all’ospedale di Lecco raccolti 905 euro per Telethon

Banchetto di lavoretti artigianali nella hall lunedì e martedì scorsi

In tanti hanno acquistato i lavoretti e i panettoni della ricerca Telethon

LECCO – Lunedì 9 e martedì 10 dicembre, nella hall dell’ospedale di Lecco, si è svolta un’iniziativa di solidarietà in un’atmosfera vivace, con tanta gente che andava e veniva per visite ed esami. Anita Brizzi, promotrice dell’evento insieme a Rita e Teresa, ha esposto i lavori artigianali realizzati per l’occasione. Un gruppo di amiche – Maddalena, Chiara, Concetta e Pina – si sono alternate al banchetto, invitando i passanti ad acquistare non solo i lavoretti, ma anche i panettoni Telethon.

Gerolamo Fontana, Renato Milani e Angelo Fontana ringraziano di cuore tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo libero a questa causa: “Un sentito grazie va anche alla direzione dell’ospedale per aver permesso la raccolta fondi e, soprattutto, un ringraziamento di cuore a chi ha donato, contribuendo alla ricerca per trovare una cura alle malattie genetiche rare. L’iniziativa ha permesso di raccogliere la significativa somma di 905 euro“.