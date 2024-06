Spi Cgil Lecco, conclusa la gara di pesca nell’ambito dei “Giochi di Liberetà”

Un evento sportivo dedicato agli Over 55

“I Giochi di Liberetà vogliono promuovere la socialità e il piacere di vivere esperienze positive insieme”

DOLZAGO – Conclusi i “Giochi di Liberetà“, il concorso dello Spi (Sindacato pensionati italiani) dedicato agli over 55 e giunto alla sua 30^ edizione con l’obiettivo di promuovere la socialità e l’inclusione. Si è tenuto al lago Chiarello di Dolzago l’evento dedicato alla gara di pesca con la partecipazione dei pescatori del territorio che hanno dato prova della loro abilità e della loro passione.

“La giornata, gestita splendidamente dai volontari, si è conclusa con una grigliata per tutti organizzata dallo Spi e con una grande premiazione. Ma l’obiettivo primario, come sempre, non era vincere. I Giochi di Liberetà vogliono promuovere la socialità e il piacere di vivere esperienze positive insieme, spingendo gli anziani a superare il progressivo isolamento che spesso colpisce le persone che, uscite dal mondo del lavoro ma ancora desiderose di essere utili. La manifestazione rappresenta inoltre un’importante opportunità di dialogo e confronto, oltre di contatto con persone i cui bisogni e diritti sono spesso inespressi” spiega Dario Crippa della Cgil Lecco.

I “Giochi di Liberetà” proseguono con: gare di briscola, burraco, tornei di scacchi, ballo e fotografia, scrittura di testi, poesie, opere di pittura e quest’anno anche manufatti. Spazio anche per i disabili, con la categoria “1+1=3”. I lavori saranno presentati ed esposti alla Casa sul Pozzo, corso Bergamo 29 a Lecco, il 14 e 15 giugno. Le opere premiate verranno svelate il 15 giugno. I vincitori, sia delle gare che del concorso artistico, parteciperanno ai Giochi di Liberetà regionali.