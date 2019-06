SS36, il Tunnel del Barro necessita di manutenzioni. Per ora resta chiuso

Necessario un intervento “stimato in oltre 6 ore per la messa in sicurezza della volta della galleria”

La Prefettura di Lecco ha disposto la chiusura del tunnel “fino a cessate esigenze”

LECCO – “A seguito dello specifico sopralluogo da parte di Anas, anche con la presenza dei Vigili del Fuoco, è stata ravvisata la necessità di procedere ad un intervento di messa in sicurezza della volta della galleria con tempi stimati superiori a sei ore. D’intesa con Provincia di Lecco e Compartimento ANAS Milano, la Prefettura di Lecco ha disposto l’attivazione della pianificazione di emergenza per blocco SS36 fino a cessate esigenze”.

Questo quanto comunicato alle 18.33 di oggi, sabato, dalla Prefettura di Lecco attraverso una nota stampa.

In buona sostanza il tunnel del Monte Barro resta chiuso fino a quando non verranno terminati i lavori di manutenzione.

Interventi che, come già in precedenza emerso e come ribadisce la Prefettura nel suo comunicato stampa, sono necessari “a causa del distacco di alcuni calcinacci all’interno della Galleria Monte Barro, verificatosi alle ore 10,40 circa di stamattina 29 giugno”, distacco che ha quindi reso necessaria la chiusura della medesima galleria in direzione Nord (Sondrio) con uscita obbligatoria allo svincolo di Civate-Isella sulla SP369.

Per la viabilità lecchese l’ennesimo giorno di passione che ha evidenziato ancora una volta i limiti della rete stradale a fronte di un flusso di traffico che, nel corso degli anni, è cresciuto.