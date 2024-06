Successo a Como per il convegno sui “Percorsi notarili nel giuridico pos-moderno”

L’incontro è stato organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco

Durante il convegno è stato inoltre presentato il volume “Situazioni giuridiche patrimoniali tra coniugi”

COMO – Sala conferenze della Biblioteca “P. Borsellino” di Como gremita venerdì 31 maggio per “Percorsi notarili nel ‘giuridico pos-moderno’”, prima edizione del convegno di studi organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco e patrocinato dal Consiglio Nazionale del Notariato, dall’Università degli Studi dell’Insubria e dal Comune di Como.

L’evento, rivolto a professionisti, praticanti e studenti universitari, ha visto la partecipazione di illustri relatori, tutti componenti dell’Ufficio Studi e delle Commissioni civilistica e pubblicistica del Consiglio Nazionale del Notariato, che si sono alternati sul palco in una lunga serie di interventi, offrendo una panoramica completa e puntuale su alcune delle principali tematiche legate all’evoluzione del diritto e alle nuove chiavi interpretative. Il titolo scelto e in particolare la locuzione “pos-moderno” si deve al professor Paolo Grossi, fiorentino, storico del diritto, Giudice prima, Presidente poi della Corte costituzionale, figura rievocata durante l’intervento di Massimo Palazzo, presidente del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, di cui è stato maestro. Il tempo “pos-moderno”, iniziato negli ultimi decenni del secolo scorso, si connota per la transazione rapida e intensa che lo percorre: la globalizzazione ha impresso una accelerazione sul mercato e sui costumi, in un contesto di interazione culturale internazionale; Internet prima, l’intelligenza artificiale che si profila all’orizzonte, rendono probabile una accelerazione ancora più marcata nel prossimo futuro.

Ad aprire i lavori i saluti del presidente del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, Camilla Pelizzatti, del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, e di Giovanni Pontiggia, presidente di Bcc Brianza Laghi che ha sostenuto l’evento.

L’apertura dell’incontro, coordinato da due consiglieri nazionali, Matteo Gallione e Diego Barone, ha posto l’attenzione sui giovani e sul ruolo delle università, grazie agli interventi di tre docenti della Sede di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria: Francesca Gisella Zoe Ruggieri, Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Barbara Pozzo, Professore ordinario di Diritto e Marta Silvia Cenini, Professore associato di Diritto Privato e di Diritto Civile. Hanno completato l’ampia introduzione dedicata all’avvicinamento dei giovani alla professione notarile gli interventi di Alessandra Mascellaro, consigliera nazionale del Notariato con delega alla scuola della legalità, e di Diego Barone, che ha presentato il nuovo progetto della Scuola Nazionale del Notariato, scuola di alta formazione post-laurea.

Sei le relazioni scientifiche che si sono susseguite nel corso del convegno. Serena Metallo ha proposto un approfondimento sugli articoli 56 e 57 della Legge notarile, con particolare riferimento ai malati di SLA e al puntatore ottico, tema al centro anche di una recente audizione in Parlamento. Cristina Lomonaco ha parlato dei vincoli diretti e indiretti che riguardano la circolazione di beni culturali, con un affondo fra tradizione e modernità. Camilla Pelizzatti ha fatto una panoramica sulla Tutela degli acquirenti di immobili da costruire (TAIC). Antonio Musto ha trattato il tema delle successioni, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla trascrizione delle dichiarazioni ricognitive post mortem dell’acquisto a causa di morte per ‘accrescimento’ nonché dell’acquisto a causa di morte del mediato dante causa anteriore. Federica Tresca ha parlato di pertinenze e circolazione dei beni, con particolare riferimento ai cosiddetti “parcheggi Tognoli”. Infine, Mauro Leo ha approfondito i temi legati alle patologie del negozio e al suo recupero nella legalità, con esame degli atti di rettifica, conferma e convalida.

Durante il convegno è stato inoltre presentato il volume “Situazioni giuridiche patrimoniali tra coniugi” di Marco Bellinvia, Cristina Lomonaco, Serena Metallo, Antonio Musto, Federica Tresca, a cura di Mauro Leo e con il coordinamento di Cesira De Michele e Giuseppe Trapani, edito nel 2024 dalla Casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane-Esi.