Successo per lo Swap Party di WWF Lecco, oltre un centinaio i partecipanti

GALBIATE – Grande successo per lo Swap Party, organizzato da WWF Lecco in collaborazione con Parco Monte Barro, un evento pensato per promuovere il riuso di ciò che, ancora in buono stato, merita di essere valorizzato. Il messaggio che eventi come questo si prefiggono di veicolare è che ridurre gli sprechi e i rifiuti favorendo il riuso aiuta l’ambiente.

Oltre un centinaio di persone hanno partecipato all’evento, portando i propri vestiti e accessori a cui donare nuova vita e scegliendo ciò che desideravano tra quelli portati dagli altri partecipanti.

Nel corso del pomeriggio, la vicepresidente di WWF Lecco Stefania Berna ha illustrato brevemente l’impegno dell’Associazione sul territorio, dai progetti scientifici come lo studio e la salvaguardia degli impollinatori selvatici (Barro Bug Box) e del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), ai vari eventi e corsi che promuovono l’educazione ambientale allo scopo di aumentare la consapevolezza nei confronti dell’ambiente naturale che ci circonda per rispettarlo e “viverlo” nel modo migliore.

Tanto l’interesse da parte di tutti gli intervenuti che, entusiasti, hanno compreso e condiviso l’intento dell’iniziativa. Grande soddisfazione manifestata anche dagli attivisti che si sono dedicati all’organizzazione dell’evento, tra cui la responsabile Petra Tognoli: “Una sorprendente affluenza che ci ha piacevolmente travolti! Il desiderio è poter riproporre l’evento nella stagione estiva”.

“Eventi come questo fanno bene all’ambiente e fanno bene al morale – ha dichiarato la Presidente di WWF Lecco, Giovanna Corti -. La risposta della popolazione è sempre pronta e grande nelle occasioni in cui non solo si parla, ma si pratica davvero la sostenibilità”.

Visto il successo dell’evento, da WWF Lecco fanno sapere che presumibilmente ci sarà un bis in occasione della stagione estiva; per rimanere informati su questo e su altre iniziative promosse dall’associazione, è possibile seguire WWF Lecco sui social (Facebook e Instagram, alle pagine ufficiali WWF Lecco) oppure iscriversi alla newsletter (al seguente link: https://wwf.lecco.it/mailing-list.html).

“Si ringraziano lo staff organizzativo di WWF, Silvia Brighenti e le sue collaboratrici per l’impegno nella preparazione e nella gestione dell’evento e Parco Monte Barro per la disponibilità della sala ospitante a Villa Bertarelli”.