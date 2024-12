Talenti in volo: consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli

Nel pomeriggio di oggi la cerimonia voluta da Comune di Lecco e Confcommercio Lecco

“Voi ragazzi siete la risorsa più preziosa che abbiamo e siete il miglior investimento per il futuro”

LECCO – “E’ una festa per noi premiarvi. Facciamo il tifo per tutti i ragazzi, in tutti gli ambiti in cui un talento può esprimersi al meglio. Per questo motivo come Comune di Lecco, in collaborazione con Confcommercio Lecco, abbiamo creato questo semplice momento di premiazione, per sottolineare che questo territorio considera preziose le vostre capacità. Voi ragazzi siete la risorsa più preziosa che abbiamo e siete il miglior investimento per il futuro”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha salutato oggi pomeriggio, martedì, gli studenti meritevoli convocati in sala consigliare, insieme alle famiglie e agli insegnanti, per ricevere le borse di studio. La cerimonia è un piccolo tassello del più ampio progetto “Talenti in volo” voluto da Confcommercio Lecco e dall’amministrazione per valorizzare e premiare le capacità delle generazioni future.

Alla cerimonia erano presenti anche i vertici di Confcommercio Lecco, il presidente Antonio Peccati e il direttore Alberto Riva: “I talenti sono una cosa rara e non vogliamo assolutamente che volino via – ha sottolineato Peccati -. E’ nostro dovere darvi l’opportunità di coltivare i vostri talenti”.

L’assessore all’istruzione Emanuele Torri, insegnante di professione, ha ricordato come sia delicata l’età dei ragazzi premiati: “Proprio per questo l’obiettivo che avete raggiunto è ancor più significativo. Il vostro esempio è un esempio per tutti, anche per noi adulti”.

Gli studenti premiati

Istituto Comprensivo Lecco 1

Castelli Nicole

Pappadà Ludovico (10 e lode)

Dirigente scolastico: Vittorio Ruberto

Istituto Comprensivo Lecco 2

Campione Samuele

Cordani Matteo

Crotta Giulio

Fornari Martino

Frigerio Andrea

Perillo Alessandro Marco

Spreafico Agata

Montani Elena (10 e lode)

Collaboratore del dirigente scolastico: professor Giorgio Spreafico

Istituto Comprensivo Lecco 3

Rota Camilla

MbowCheckhibrahima

Nava Francesca (10 e lode)

Vitali Greta (10 e lode

Dirigente scolastica: Mariapia Riva