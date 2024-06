Premiati i giovani ‘Talenti in volo’: “Siete il futuro più autentico che abbiamo”

In Piazza Garibaldi Confcommercio e Comune hanno premiato circa 50 ragazzi

Per la seconda edizione del format due le categorie segnalate: talentuose menti e talentuosi cuori

LECCO – Investire sui giovani e sui loro talenti. Questo l’obiettivo del format ‘Talenti in volo’ promosso anche quest’anno da Confcommercio e Comune di Lecco. La prima ‘tappa’ dell’iniziativa si è svolta ieri pomeriggio, giovedì, con la premiazione in Piazza Garibaldi di circa 50 tra bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado.

Due le categorie segnalate quest’anno: talentuose menti e talentuosi cuori. I ragazzi sono stati premiati con dei voucher personali da utilizzare nelle cartolibrerie di Lecco, per l’acquisto di prodotti di cartoleria e/o scolastici e di libri. Anche per l’edizione 2024 hanno aderito al progetto Libreria Cattaneo, Libraccio, Cartolibreria dello Studente e Cartoleria Edicola Mer.Lo.

Presenti alla consegna il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore all’Istruzione Emanuele Torri, il presidente dei Giovani di Confcommercio Lecco Mattia Maddaluno e Saul Casalone, docente e rappresentate del Provveditorato Scolastico.

“La nostra amministrazione ha una vera e propria passione per i talenti – ha detto il sindaco Gattinoni – partecipiamo volentieri a questo format e ringraziamo Confcommercio per avere avuto l’idea. Voi siete il futuro più autentico che abbiamo“.

“Con questa iniziativa – ha aggiunto l’assessore Torri – andiamo a premiare i ragazzi non per i meriti scolastici ma per altri talenti, che riguardano ‘mente e cuore’. Lecco è tra i primi posti per i risultati scolastici ed è sicuramente merito del lavoro svolto dai nostri docenti, dai dirigenti scolastici e dalle famiglie”.

“Siamo contenti come Confcommercio Lecco di potere riproporre per il secondo anno questo bellissimo progetto che vuole valorizzare i talenti e premiare i ragazzi – ha detto Maddaluno – Ringrazio il Comune di Lecco che anche quest’anno ha accolto questa proposta rinnovando la sua disponibilità: penso sia significativo quando due realtà come le nostre si mettono insieme per una iniziativa di valore. I giovani rappresentano il futuro del territorio lecchese. Abbiamo bisogno di ragazzi di talento che siano capaci di fare del loro meglio impegnandosi per dare una mano agli altri e per diventare più competenti e consapevoli. Vi auguro di trovare sempre insegnanti e persone in grado di valorizzarvi e di fare emergere le vostre potenzialità”.

Quindi si è passati al momento delle premiazioni, al quale hanno partecipato anche tre giocatore della prima squadra del Rugby Lecco (il capitano Paolo, Marco e Filippo), quest’anno protagonista di una bellissima impresa: la promozione in serie A2.

I premiati

Scuola primaria

Santo Stefano

Alessandro Trotti (talentuose menti)

Mariano Mastragostino (talentuose menti)

Andrea Mentasti, Miguel Araujo Rivas, Adam Elimam, Agata Mazzoleni, Elena Munishi (talentuosi cuori)

Torri Tarelli

gruppo Naruto: Elisabetta Cattaneo, Nicola Dell’Oro, Tommaso Dossi e Donatella Rakaj (talentuose menti)

Aisha Saeed Saeedullah (talentuoso cuore)

Nur Afroz Nuha (talentuoso cuore)

Toti

Simone Paulli, Alberto Tentori, Imam Elfeky, Paolo D’Angelo (talentuose menti)

Mathias Florencio Jesus Ramos Cipriano (talentuoso cuore)

Veronika Berezhna (talentuoso cuore)

De Amicis

Fabianne Leandra Tovar Davila (talentuoso cuore)

Anthonela Luciana Davila Laja (talentuoso cuore)

Filippo Oleinic (talentuoso cuore)

Carducci

Asmaou Samandoulgou (talentuoso cuore)

Oberdan

Lisa Gargasole (talentuosa mente)

Giacomo Tizzoni (talentuosa mente)

Istituto Maria Ausiliatrice

Marta Dell’Oro (talentuoso cuore)

Scuola secondaria di I grado

A.Nava

Matilde Ortalli, Sofia Lombardo, Michela Bertino, Vikum Kande (talentuosi cuori)

Tommaso Grossi

Jun Li He (talentuosa mente)

Gabriela Frigerio, Giorgio Lange (talentuose menti)

Giovanni Anderbergani (talentuoso cuore)

A. Ponchielli

Carlo Bellotti (talentuosa mente)

Bertal (talentuoso cuore)

Ticozzi

Sara Redaelli e Martina Marku (talentuoso cuore)

Valentina Gilardoni (talentuoso cuore)

Collegio Volta

Mariasole Pepe (talentuosa mente)

Angelica Zanotta (talentuosa mente)

Clotilde Nava (talentuosa mente)

Maria Ausiliatrice

Pietro De Francesca (talentuoso cuore)

Martina Mezzera (talentuoso cuore)

GALLERIA FOTOGRAFICA