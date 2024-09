Tavolo con il Terzo Settore: Ats Brianza apre la manifestazione di interesse

Il Tavolo punta a garantire l’effettiva consultazione degli enti del Terzo Settore

Confronto in materia di programmazione, progettazione e realizzazione della rete degli interventi e dei servizi sanitari e sociosanitari

LECCO – Con la Manifestazione di interesse recentemente pubblicata, Ats Brianza procede a completare la composizione del “Tavolo di lavoro di Ats Brianza e Rappresentanti degli Enti del Terzo Settore”, già costituito con Decreto del Direttore Generale n. 492 del 15/12/2023.

Obiettivo del Tavolo è assicurare l’effettiva consultazione del Terzo Settore e il confronto in materia di programmazione, progettazione e realizzazione della rete degli interventi e dei servizi sanitari e sociosanitari.

Come rilevato dal dott. Muscionico, Direttore del Dipartimento per la Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) “nel nuovo assetto dei servizi sanitari e sociosanitari è importante rafforzare le opportunità di confronto e collaborazione con il Terzo Settore, per promuovere un welfare inclusivo e rispondere efficacemente ai bisogni sociali emergenti”.

L’Avviso di manifestazione di interesse è finalizzato a individuare massimo 4 rappresentanti del Terzo Settore per ciascuna delle seguenti aree tematiche: