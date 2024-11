Teleriscaldamento, da oggi i lavori si spostano in via Palestro

Terminati gli interventi in via Ongania, il cantiere prosegue su via Palestro

“La viabilità tornerà a respirare”

LECCO – Il cantiere del teleriscaldamento si sposta in via Palestro: i lavori interesseranno l’area fino a fine gennaio, con restringimento della carreggiata, a partire da oggi, lunedì 18 novembre, prima lungo la strada a scendere e poi nella parte alta di via Parini, all’altezza della rotatoria.

Nei giorni scorsi sono invece terminati i lavori in via Ongania, che verrà così riaperta al traffico, ripristinando il circuito attorno al Liceo G.B. Grassi in senso antiorario, con in più il doppio senso di marcia nella parte alta di via Parini, istituito quest’estate insieme alla nuova rotonda. “Senza più cantieri – aveva detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – inizieremo a testare davvero il funzionamento della nuova rotonda e dei nuovi indirizzamenti di via Palestro e via Col di Lana”.

La viabilità tornerà a respirare anche in via Leonardo Da Vinci dove, la scorsa settimana, si è chiuso l’altro importante cantiere del teleriscaldamento che ora si è spostato nelle vie secondarie, via Caprera e, successivamente, via Trieste e via Aspromonte.

Chiusa via Caprera, per evitare di congestionare ulteriormente la rotonda del Ponte Nuovo, verrà temporaneamente invertito il senso di marcia di via San Francesco, consentendo a chi proviene da via Bezzecca di svoltare a destra, immettersi su via Leonardo Da Vinci e dirigersi in centro.

La posa della rete del teleriscaldamento prosegue, dunque, in misura meno impattante sulla viabilità cittadina, messa a dura prova dagli importanti cantieri di quest’anno. Con le festività di Natale i lavori si fermeranno per riprendere a febbraio in Piazza Mazzini, Piazza Garibaldi via Nazario Sauro.

Sul fronte ripristini, sono state concluse le asfaltature definitive in via Amendola, corso Martiri, via Belfiore e zona Belledo, così come per l’area della rotatoria tra le vie Marco d’Oggiono e Digione.