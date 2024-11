Teleriscaldamento, i lavori in via Da Vinci verso la conclusione anticipata

L’ultima tranche delle opere prevede lo spostamento della dorsale della rete su via Caprera

LECCO – Grazie al meteo favorevole degli ultimi giorni, procede a pieno ritmo, secondo cronoprogramma, la posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco da parte di Acinque Energy Greenway.

E’ imminente, in anticipo rispetto alle previsioni, la conclusione dei lavori lungo via Leonardo da Vinci. L’ultima tranche delle opere prevede lo spostamento della dorsale della rete su via Caprera, che sarà effettuato di notte per ridurre al minimo i disagi sulla circolazione veicolare.

La posa sulla carreggiata della stessa Caprera sarà avviata a partire da lunedì giorno 11 novembre. Per consentire una corretta esecuzione dell’intervento, l’arteria stradale sarà chiusa al traffico, salvo i residenti e i mezzi di soccorso, nel tratto ricompreso fra le intersezioni con le vie Leonardo da Vinci e Aspromonte.

In via Ongania i lavori si concluderanno il 15 novembre, con relativa riapertura al traffico, successivamente verranno avviate le attività su via Palestro.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.