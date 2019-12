“Ti parlo di Lecco”: visite guidate gratuite in città nelle festività natalizie

L’iniziativa del Comune in occasione delle festività natalizie

Tre percorsi guidati e gratuiti alla scoperta della città

LECCO – Il Comune di Lecco in occasione delle festività natalizie organizza “Ti parlo di Lecco”, una serie di visite guidate gratuite aperte ai cittadini e ai turisti, condotte da guide turistiche abilitate, per conoscere i luoghi più suggestivi della città.

Gli itinerari propongono tre tipologie di visita della durata di 2 ore circa: Villa Manzoni, sabato 21 e domenica 29 dicembre alle 15, con una visita guidata al nuovo museo interattivo; Verso Pescarenico, domenica 22 alle 15, con un percorso lungo i luoghi e il paesaggio narrati ne “I Promessi Sposi”; Centro Città, venerdì 27 e sabato 28 dicembre alle 15, con una visita nel cuore della città, le piazze, i suoi monumenti e le sue bellezze.

Alle visite in programma, in lingua italiana, se ne aggiungeranno tre in lingua inglese, così da poter accogliere e condurre alla scoperta di Lecco i turisti che saranno in città durante le Feste: sabato 21 e lunedì 30 dicembre potranno visitare il Centro Città, mentre domenica 29 dicembre i luoghi manzoniani Verso Pescarenico.

Il vicesindaco: “Un nuovo sevizio per queste festività natalizie”

“Una nuova iniziativa: visite guidate gratuite in città, per una Lecco che si scopre, essa stessa, luogo e oggetto di interesse da parte di visitatori e turisti – sottolinea il vicesindaco di Lecco, assessore alla cultura, Francesca Bonacina -; una città vestita a festa con tante iniziative di carattere culturale e di intrattenimento, ma anche con caratteristiche intrinseche che non sempre il visitatore occasionale è in grado di cogliere, se non accompagnato. Un vero e proprio servizio che in queste festività abbiamo voluto proporre”.

Informazioni e contatti

Le visite guidate sono gratuite (solo l’ingresso a Villa Manzoni sarà a pagamento), previa prenotazione fino ad esaurimento posti, da effettuarsi entro il giorno precedente ciascuna visita, presso l’Infopoint di piazza XX Settembre 23, telefonando al numero 0341 295720 o scrivendo una mail all’indirizzo info.turismo@provincia.lecco.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio turismo e cultura del Comune di Lecco ai numeri 0341 271874 – 0341 481140 o scrivere una mail all’indirizzo turismo@comune.lecco.it.

QUI la locandina