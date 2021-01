Treni, lavori di potenziamento della linea: coinvolta anche la S 8 Milano – Lecco

Prevista un’unica modifica alla circolazione dei treni con il posticipo di 8 minuti dell’arrivo a Milano dell’ultimo treno

Rfi effettuerà tra il 18 gennaio e l’11 febbraio dei lavori di potenziamento della linea

LECCO – Il posticipo di 8 minuti all’orario di arrivo alla stazione di Milano Porta Garibaldi del treno in partenza alle 23.08 da Lecco che arriverà quindi a destinazione alle 00.16 anzichè alle 00.08. E’ la modifica che la corsa numero 24889 subirà nelle notti tra 1 e 2, 5 e 6 e 10 e 11 febbraio per via dei lavori di potenziamento infrastrutturale che riguarderanno anche la S8. Il convoglio circolerà con nuovo numero treno S8 33019: restano comunque invariate le restanti fermate e orari.

I lavori, stabiliti da Rete Ferroviaria Italiana, riguardano anche la S6 Treviglio – Milano – Novara, la S 11 Rho – Milano – Como – Chiasso e si svolgeranno nel periodo compreso tra lunedì 18 gennaio a giovedì 11 febbraio.

Le modifiche al programma di circolazione dei treni sono per consentire l’attività del cantiere.