Turismo equestre, appprovato il progetto di legge per valorizzarlo

Nuove ippovie per diffondere sul territorio il turismo equestre

Piazza: “Un modo per fare conoscere le bellezze del nostro territorio”

LECCO – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi quasi all’unanimità il progetto di legge sulla diffusione del turismo equestre tramite la realizzazione di reti di ippovie presentato dal Gruppo Lega. Questo provvedimento, fortemente voluto dal Presidente del Gruppo Lega Alessandro Corbetta, intende valorizzare il turismo equestre nella nostra regione e promuovere la realizzazione di reti di ippovie mediante il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti nella sentieristica individuata.

“Il progetto di legge – spiega il Sottosegretario Mauro Piazza – inserisce la promozione del turismo equestre tra le politiche regionali turistiche e di attrattività del territorio con una modifica alla l.r. 27/2015 e la realizzazione di reti di ippovie, indispensabili per favorire il turismo equestre attraverso specifiche modifiche della l.r. 5/2017. È stata introdotta la promozione del partenariato pubblico-privato mediante la collaborazione tra enti territorialmente competenti e soggetti pubblici e privati per l’individuazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e gestione dei percorsi delle ippovie al fine di determinare un valore aggiunto per l’incremento del turismo”.

“Il nostro territorio è ricco di maneggi e di aree verdi da scoprire e mettere in rete e questo progetto di legge riconosce un ruolo fondamentale alla filiera turistica e fornisce opportunità di sviluppo economico per le imprese agricole, gli agriturismi, i centri ippici e le comunità rurali del nostro territorio, nel rispetto dei valori tradizionali e territoriali. La valorizzazione del turismo equestre non è solo un passo verso la sostenibilità ma anche un modo per far conoscere e apprezzare le bellezze del nostro territorio, rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale, attirando visitatori e sostenendo l’economia locale”.

“Sono particolarmente soddisfatto del lavoro che ha portato all’approvazione a larga maggioranza di questo importante provvedimento che riveste un’importanza strategica per l’economia lombarda e risponde alle reali esigenze del settore. Vogliamo che la Lombardia diventi una meta di riferimento sfruttando le potenzialità di questo settore. Ringrazio la relatrice Silvia Scurati per il grande lavoro svolto nella commissione consiliare attività produttive” ha concluso Mauro Piazza.