Urban Award: Lecco riceve la menzione speciale per mobilità sostenibile

L’Urban Award si pone come obiettivo l’analisi delle progettualità della mobilità sostenibile dei centri urbani

L’assessore all’Ambiente e Mobilità Renata Zuffi: “Premiate le scelte del Comune in materia di mobilità sostenibile”

TORINO – Il Comune di Lecco, guidato dal sindaco Mauro Gattinoni, ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito dell’ottava edizione dell’Urban Award, ricevendo la “Menzione Speciale Intesa Sanpaolo”. Questo premio celebra i progetti più innovativi e virtuosi in tema di mobilità sostenibile sviluppati dai centri urbani italiani.

La commissione che ha assegnato i premi ha riconosciuto a Lecco il merito di essersi distinta per le numerose iniziative in ambito di mobilità sostenibile, con particolare apprezzamento per la campagna di comunicazione “Storie di ordinaria mobilità“, ideata per sensibilizzare e coinvolgere attivamente la cittadinanza. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì sera a Torino, nell’ambito della 41ª Assemblea Nazionale ANCI.

L’Assessore all’Ambiente e Mobilità, Renata Zuffi, commenta: “Non possiamo che essere felici di questo riconoscimento che premia le scelte del Comune in materia di mobilità sostenibile, dal ‘Ti porto Io!’ con i bus gratis fino ai 19 anni al Piedibus, dal PUMS al Biciplan, passando per la challenge Play&Go casa-scuola e Home to Work casa-lavoro dei dipendenti comunali”.

Inoltre, aggiunge: “E’ stata la nostra campagna comunicativa a essere giudicata realmente partecipativa, considerato che gli 11 testimonial sono cittadini che già quotidianamente fanno scelte di mobilità attiva e/o sostenibile, in una logica di diffondere buone pratiche di mobilità tra i propri concittadini. Questa campagna è la prima delle azioni di promozione culturale della mobilità sostenibile, seguiranno quelle dedicate alle strade scolastiche e alla Città 30”.

All’ottava edizione dell’Urban Award hanno partecipato oltre 50 Comuni, principalmente capoluoghi di provincia, tra cui Padova (1° classificata), Treviso (2°), Napoli (3°), e città come Milano, Roma, Genova, Torino, Vicenza, Ascoli Piceno, Firenze, Messina, Rimini, Cuneo e Rieti, questi ultimi premiati con la “Menzione Speciale”.