Ieri ben 400 persone si sono presentate al Palataurus senza prenotazione: “Opzione valida solo per le prime e seconde dosi”

Asst Lecco ha aggiunto slot in più per aumentare ancora di più la capacità vaccinale dando un’ulteriore accelerata alla campagna anti Covid

LECCO – 1.455 dosi di vaccino erogate in una giornata, quella di ieri, giovedì 25 novembre. Con tanti, ben 400 cittadini che sono giunti al centro vaccinale del Palataurus, anche da fuori provincia, senza prenotazione. Sono numeri in aumento quello registrati nel Lecchese sul fronte della campagna di vaccinazione anti Covid con una decisa accelerazione sulle terze dosi sopratutto negli ultimi giorni, da quando il contagio ha iniziato a circolare in maniera più forte anche in Italia.

Ieri tra l’hub di Lecco e il piccolo centro allestito all’ospedale di Merate, dove è attiva una sola linea per un centinaio di somministrazioni giornaliere (in attesa dell’apertura del nuovo hub, da metà dicembre, all’area Cazzaniga in centro Merate, di cui abbiamo scritto qui) sono state somministrate una cinquantina di prime dosi, 350 seconde dosi e un migliaio di terze dosi. “Abbiamo dovuto però far fronte a ben 400 persone che si sono presentate a Lecco senza aver prenotato l’appuntamento” ha rimarcato Enrico Frisone, direttore socio sanitario di Asst, sottolineando come la possibilità di presentarsi in autonomia agli hub vaccinali sia riservata solo a chi non ha ancora ricevuto alcuna dose di vaccinazione e a chi deve effettuare la seconda dose e non è riuscito a confermare, per i motivi più diversi, il secondo appuntamento. “E’ importante che tutte le persone che vogliono ricevere la terza dose si prenotino tramite il portale (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/), in modo da riuscire a organizzare al meglio il servizio”.

Proprio per far fronte all’incremento di richieste, dovuto anche alle ultime disposizioni nazionali con l’introduzione del super green pass, l’Asst Lecco ha deciso di attivare, vista la saturazione delle agende di prenotazione per le diverse fasce di età fino al 15 dicembre, ulteriori slot giornalieri aggiuntivi per garantire alla popolazione la somministrazione delle dosi vaccinali.

L’Azienda lecchese sta prevedendo anche un incremento delle linee vaccinali presso il Centro Vaccinale Massivo Palataurus e l’attivazione di un nuovo spazio vaccinale a Merate entro la prima metà di dicembre. Proprio questa mattina, venerdì, Frisone ha effettuato un sopralluogo all’area Cazzaniga dando il via libera per l’allestimento dell’hub meratese.