Viabilità: chiusure notturne sulla Sp51 “della Santa” e sulla Sr583 Lariana

VALMADRERA/GALBIATE – Chiusura totale al transito della Sp 51 “della Santa” (al chilometro 0+540 circa) in corrispondenza del cavalcavia della strada comunale via Monte Oliveto in località Sala al Barro per l’esecuzione di prove di carico da parte del comune di Galbiate. La chiusura sarà effettuata dalle ore 23 di mercoledì 27 novembre alle ore 4 di giovedì 28 novembre, e comunque fino alla fine delle operazioni:

della SP 51 “della Santa” dal Pk 0+100 (rotatoria all’intersezione tra la SP51, via alla Santa e corsia d’innesto alla SPex SS639 direzione Milano, in comune di Civate) al Pk 0+700 (rotatoria intersezione tra rampa di accesso alla SS36 direzione Lecco/via Monte Oliveto e SP 51 “della Santa” in comune di Galbiate);

del raccordo tra la SR 639 “Civate – Malgrate” in direzione Lecco al PK 45+300 (corsia di uscita verso la SP 51 “della Santa” in Comune di Civate) e l’intersezione con la SP 51 “della Santa” (per tutta la lunghezza dello svincolo tra SR 639 e SP 51, in Comune di Galbiate).

Sulla Sr 583 Lariana chiusura notturna al transito delle gallerie Parè e Melgone, per

interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la riverniciatura delle pareti delle gallerie.

Chiusura notturna al transito della Sr 583 Lariana, dalle ore 21 alle ore 06 secondo le seguenti modalità:

dalla notte di lunedì 25/11/2019 alla notte di giovedì 28/11/2019 compresa, chiusura totale della galleria Melgone, dal pk 42+750 al pk 45+050;

dalla notte di lunedì 02/12/2019 alla notte di giovedì 05/12/2019 compresa, chiusura totale della galleria Parè, dal pk 45+150 al pk 46+850;

La chiusura notturna al transito della Sr 583 Lariana, dalle ore 23 alle ore 06

secondo le seguenti modalità: