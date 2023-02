Viale Costituzione, si stringe la carreggiata per proteggere i pedoni

Ristringimento ad una corsia nel tratto fino a via Aspromonte

Intervento per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale

LECCO – Nuovi interventi in corso nella zona della rotonda recentemente installata all’incrocio tra viale Costituzione, via Da Vinci e il lungolago: dalla mattinata di ieri ulteriori newjersey sono stati posizionati nel tratto tra via Costituzione e l’accesso a via Aspromonte.

“Abbiamo realizzato il ristringimento ad una sola corsia fino a via Aspromonte per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale” spiega l’assessore Renata Zuffi.

Con la rimozione dei semafori sul viale, operazione che ha consentito di far defluire più velocemente il traffico, è venuto meno anche il ‘verde’ per l’attraversamento sulle strisce e la doppia corsia aggravava il pericolo per i pedoni.

E’ stata dunque prevista la riduzione della carreggiata ad una sola corsia in quel tratto di viale, risalendo verso piazza Manzoni. Ulteriori interventi sul fronte della sicurezza, fa sapere l’amministrazione comunale, saranno previsti nelle prossime settimane su altre strade.