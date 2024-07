Vigili del Fuoco, in pensione Luca Riva, storica figura del comando di Lecco

Dopo 40 anni di onorato servizio, è tempo di congedo per il Vigile del Fuoco

Ieri, venerdì, l’ultimo turno, poi grande festa in caserma. Il comandante Durante: “I tuoi insegnamenti continueranno ad affiancarci nel nostro lavoro quotidiano”

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco salutano il collega Luca Riva, in pensione dopo 40 anni di onorato servizio. Ieri, venerdì 26 luglio, il Vigile del Fuoco, figura storica del comando lecchese, ha svolto il suo ultimo turno. Tutta la caserma si è riunita per tributare un omaggio speciale al collega, che sarà in pensione dal 1 settembre.

Emozionato il Comandante Provinciale Antonio Giulio Durante che ha rivolto a Riva “un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel corso della sua carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è contraddistinta per il forte attaccamento al servizio e per la professionalità dimostrata in ogni circostanza”.

Una carriera esempio di “dedizione, competenza e coraggio, dimostrate con orgoglio e umiltà”. Luca Riva ha iniziato il suo viaggio nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco il 2 maggio del 1984, partecipando al 99° corso Vigili Ausiliari a Roma Capannelle, per poi proseguire al Comando di Como. Dal 2 maggio 1985 fino al 31 luglio 1990, ha ricoperto il ruolo di vigile volontario presso il Distaccamento di Erba. Il 1° agosto 1990 ha iniziata la tua carriera come vigile permanente a Roma. Il 4 novembre 1990 è stato assegnato al Comando di Como, Distaccamento di Lecco, dove ha iniziato a lasciare un’impronta indelebile.

“La tua carriera – ricorda il Comandante Durante nella sua lettera – ha continuato a evolversi, portandoti il 20 luglio 2009 al Comando di Milano, distaccamento “Sardegna”, in occasione del tuo passaggio di qualifica a Capo Squadra. Dal 31 ottobre 2011 sei ritornato a Lecco, dove il 1° gennaio 2018 hai assunto la qualifica di Capo Reparto con la funzione di Vicecapo Turno C, per poi diventare Capo Turno D il 1° settembre 2022. E ora ci troviamo a celebrare il tuo pensionamento per limiti di età”.

“La tua carriera è costellata di partecipazioni a emergenze di rilevanza nazionale, dimostrando sempre la tua prontezza e competenza. Ricordo il terremoto di Salò nel 2004, quello dell’Emilia-Romagna nel 2012, della Lunigiana nel 2013 e delle Marche-Lazio nel 2016. In tutte queste occasioni, la tua presenza è stata un esempio di competenza, professionalità ed umanità” ha continuato Durante, che ha poi ricordato i riconoscimenti ‘collezionati’ da Riva:: dalla Croce di Anzianità il 4 dicembre 2005, all’elogio del 21 novembre 2016 da parte del Comandante Provinciale di Lecco, e il compiacimento del Capo del Corpo, per un intervento di soccorso a una persona colta da malore, utilizzando il defibrillatore, in un giorno in cui era libero dal servizio.

Ricordati poi alcuni degli interventi più significativi a cui il Vigile del Fuoco ha partecipato: il ribaltamento dell’auto-cisterna contenente benzina a Cusago nel 2009, l’incendio di un’abitazione a Rozzano con salvataggio di vite umane nel 2011, l’incendio alla ditta Spreafico S.p.A. a Dolzago nel 2012 e l’incendio del campeggio Green Village a Colico nel 2013.

“In tutte queste situazioni, hai dimostrato una grande capacità di gestione e una evidente dedizione al servizio. Non posso non sottolineare la tua straordinaria disponibilità nel supportarmi in molteplici contesti e nel guidare il turno D con grande autorevolezza – ha continuato Durante – Sei stato un riferimento non solo nelle operazioni di soccorso, ma anche nel sostegno morale e professionale ai colleghi. Luca, mentre ti prepari ad affrontare una nuova fase della tua vita, voglio ringraziarti a nome di tutto il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco per il tuo eccezionale servizio. La tua presenza mancherà a tutti noi, ma siamo certi che il tuo spirito e i tuoi insegnamenti continueranno a vivere nel nostro lavoro quotidiano”.