Welfare a “Km 0”: diversi progetti avviati nell’ambito di Valoriamo

Lavoro, benessere e disabilità: i progetti partiti nell’ambito di Valoriamo

L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cariplo

LECCO – “Possiamo”, “Sogniamo”, “Ricominciamo” e “Lavoriamo”. Queste le parole apparse nelle città di Lecco, Merate e Bellano sui manifesti di Valoriamo, il progetto che vuole promuovere un nuovo Welfare a km0 nella provincia di Lecco, con il supporto di una rete di quasi trenta soggetti territoriali e il sostegno fondamentale della Fondazione Cariplo.

L’iniziativa era stata presentata con un evento pubblico lo scorso febbraio in Camera di Commercio e da allora il team di lavoro ha fatto dei grossi passi avanti per dare forma alle azioni di Valoriamo.

“Possiamo” ciò che possono realizzare insieme aziende, lavoratori e servizi del territorio con il nostro Welfare aziendale “a Km0”. Negli scorsi mesi è stata avviata una sperimentazione e la mappatura dei servizi della provincia, che ha portato a individuare circa 15 fornitori che metteranno al servizio di imprese e dipendenti oltre 60 servizi di qualità, erogati da soggetti del terzo settore del territorio. Quattro sono state le aziende coinvolte, per un totale di 400 dipendenti che attraverso un questionario hanno spiegato cosa vorrebbero che la propria azienda facesse per loro in tema di benessere.

Diverse realtà associative della provincia di Lecco hanno deciso di “sognare” grazie alle potenzialità del Marketing sociale di Valoriamo. Ristrutturare la sala da ballo di un’associazione, acquistare il defibrillatore per la palestra del paese o finanziare un parco giochi inclusivo: progetti che potranno concretizzarsi grazie a questa innovativa forma di raccolta fondi.

L’equipe di Mestieri delle Politiche Attive del Lavoro si è attivata per trovare il modo migliore di intercettare le persone in difficoltà a cui Valoriamo si rivolge e avviare con loro dei percorsi per “ricominciare”. Attualmente sono 35 le persone che hanno intrapreso con Valoriamo un percorso di riattivazione e sono previsti entro la fine dell’anno tre corsi di formazione estremamente professionalizzanti, rivolti alle persone disoccupate.

Valoriamo ha già pensato anche al Natale con delle proposte che coinvolgessero il più possibile il “lavoro”, tenendo al centro la sostenibilità sotto ogni punto di vista. Nei pacchi natalizi di Valoriamo si trovano infatti prodotti rigorosamente a KM0, realizzati grazie al lavoro dei dipendenti delle cooperative B della provincia di Lecco e dei ragazzi disabili che partecipano ai laboratori del servizio Artimedia.

Un regalo che dà valore al lavoro delle persone svantaggiate e che crea delle opportunità lavorative per quel pezzo di comunità che vive una situazione di esclusione dal lavoro. Tutto il ricavato dalla vendita dei cesti servirà infatti a finanziare gli inserimenti lavorativi delle persone disoccupate intercettate dal progetto