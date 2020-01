WhatsApp fuori uso, per alcune ore impossibile inviare foto e audio

LECCO – #WhatsAppDown. Questo l’hashtag lanciato sui social per indicare il disservizio che per alcune ore ha interessato l’applicazione di messaggistica più utilizzata, Whatsapp.

Il down ha colpito in particolare modo l’Europa Occidentale, Italia compreso, a partire dalla tarda mattinata di oggi, domenica.

In particolare, è stato impossibile per alcune ore mandare e ricevere messaggi multimediali (audio, vocali) e fotografie. Il servizio ha ripreso progressivamente a funzionare a partire dalle ore 15, ma non in tutte le zone.