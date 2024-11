Xmas Lab 2024: un weekend di creatività e magia a Lecco

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre

Mercatino, eventi e degustazioni a Oto Lab

LECCO – Il Natale è alle porte e a Lecco, nel cuore del rione Rancio, sta per tornare uno degli eventi più attesi della stagione: Xmas Lab 2024, una due giorni di magia, creatività e atmosfera natalizia. Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, l’Oto Lab di via Mazzucconi si trasformerà in un suggestivo punto di incontro per tutti coloro che cercano regali originali, prodotti locali, buona musica e un po’ di solidarietà.

A partire dal sabato pomeriggio, dalle 15 alle 20, e per tutta la giornata di domenica, dalle 10 alle 18, il grande spazio industriale di Oto Lab ospiterà oltre 30 espositori, tra artigiani, creativi e piccole realtà produttive del territorio. Ogni stand racconterà storie di passione e manualità, offrendo prodotti unici che spaziano dai gioielli alle creazioni sartoriali, dalle ceramiche agli alimenti artigianali, con un occhio di riguardo per la sostenibilità. La filosofia che accompagna l’evento è quella di valorizzare l’artigianato locale, senza dimenticare l’importanza dell’upcycling e delle proposte vintage.

Ma Xmas Lab non è solo un mercatino. È anche un’occasione per godere di momenti di intrattenimento e cultura. Domenica 1° dicembre, alle 16.30, il concerto del coro gospel Sol Quair, diretto da Giuseppe Caccialanza, porterà nella vecchia fabbrica di via Mazzucconi un’atmosfera ricca di emozioni natalizie, con brani che faranno vibrare le corde del cuore. Sempre domenica, dalle 14 alle 17, si terrà il Wine Tasting Artistico, una vera e propria esperienza sensoriale che unisce la degustazione di vini selezionati a un laboratorio di ceramica, grazie alla collaborazione con l’enologa Laura Cereda e i designer di Doddy Design.

Per tutta la durata dell’evento, i visitatori potranno anche gustare specialità culinarie offerte dal food corner a cura di Gastrò Lecco. Piatti natalizi e street food di qualità soddisferanno tutti i palati, mentre le birre artigianali di Herba Monstrum completeranno l’esperienza gastronomica, offrendo sapori autentici e ricercati.

Non mancherà l’aspetto sociale: durante il weekend, infatti, saranno presenti i banchi solidali di Ashia e della Croce Rossa Italiana, che offriranno la possibilità di sostenere progetti di solidarietà e contribuire a rendere il Natale più sereno per chi ha bisogno.

Con un programma che mescola arte, musica, cibo e solidarietà, Xmas Lab 2024 si propone come un evento per tutti, un luogo dove grandi e piccini potranno vivere il fascino del Natale in un’atmosfera calda e accogliente. L’ingresso è gratuito e l’invito è a non perdere questa occasione unica per festeggiare l’avvicinarsi delle festività in modo speciale e originale.