A Bellano rinasce il servizio di trasporto pubblico per le frazioni montane

Collegamenti che uniscono: la linea D26 per valorizzare Bellano e le sue frazioni

Questo servizio è il frutto di una sinergia tra il Comune di Bellano, l’agenzia Lecco Trasporti e la società ARRIVA

BELLANO – Dal 15 luglio, i cittadini di Bellano possono usufruire di un servizio di trasporto pubblico: la linea D26, che collega Bellano alla frazione di Mornico, passando attraverso le pittoresche frazioni e i borghi della montagna. Questo servizio è il frutto di una sinergia tra il Comune di Bellano, l’agenzia Lecco Trasporti e la società ARRIVA.

“In un periodo in cui molti servizi vengono ridotti, il Comune di Bellano ha scelto di investire nel benessere dei propri cittadini, in particolare quelli delle zone più remote e svantaggiate. Questa decisione è fondamentale per mantenere viva la comunità locale e prevenire lo spopolamento delle aree montane” spiegano dall’Amministrazione Comunale.

“Il nuovo collegamento non solo offre un’opzione di trasporto per il lavoro e la scuola, ma rende anche più accessibile la città per chi desidera fare la spesa o visitare il mercato del giovedì. Per le persone anziane, che spesso si sentono insicure alla guida, il servizio rappresenta una comodità e una nuova possibilità, soprattutto con l’inverno alle porte”.

Un altro aspetto è la vicinanza all’Ospedale Umberto I°, che fornisce servizi attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, come i prelievi di sangue. “Grazie alla linea D26, anche chi non ha la patente o non si sente in grado di guidare può accedere comodamente all’ospedale ogni giorno”.

“La salvaguardia dei piccoli borghi e delle frazioni montane, che custodiscono un importante patrimonio culturale, storico e paesaggistico, dovrebbe diventare una priorità per tutti i comuni – continuano dall’Amministrazione – Questi luoghi rappresentano un legame con il nostro passato e un’opportunità per valorizzare la nostra identità culturale. Preservare le tradizioni e le comunità significa proteggere la nostra storia e la nostra cultura per le generazioni future”.

“Il nuovo servizio di trasporto pubblico che serve le frazioni montane di Vendrogno, Inesio, Mosnico, Bivio per Noceno, Sanico e Mornico è un passo significativo verso questa direzione. Un’iniziativa da applaudire e sostenere” concludono dall’Amministrazione Comunale.