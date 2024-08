A Varenna 348mila euro dalla tassa di soggiorno. Nuove tariffe da novembre

Il sindaco Manzoni ha illustrato nel dettaglio l’utilizzo dei soldi: “Risorse per migliorare il territorio”

La tassa è stata estesa a tutti i mesi dell’anno e sono state approvate le nuove tariffe in vigore dal 1° novembre

VARENNA – Durante l’ultimo Consiglio Comunale il sindaco di Varenna Mauro Manzoni ha comunicato l’attuale ammontare dell’imposta di soggiorno e ha illustrato l’impiego deciso dall’Amministrazione comunale. Gli introiti prodotti dall’imposta di soggiorno nel 2024, fino al 27 luglio, sono di 348mila euro e sono stati così utilizzati:

70mila €: convenzione con la Pro Loco per la gestione dell’ufficio turistico (InfoPoint) e contributo per gli eventi della stessa (tra cui la Festa del Lago);

25mila €: per l’assunzione di un ausiliare del traffico stagionale;

4mila €: per il rinnovo della convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di supporto nei fine settimana da aprile a ottobre;

55mila €: per il potenziamento dello svuotamento dei cestini nel territorio comunale;

25mila €: per il nuovo servizio di raccolta della frazione organica per le strutture ricettive, che verrà attivato nelle prossime settimane;

13mila €: per il servizio di sfalcio dell’erba;

4mila €: per il progetto “Rive Pulite” per la pulizia e la manutenzione delle aree a lago;

121mila €: per l’organizzazione delle manifestazioni turistiche e la rassegna del “Varenna Lake Como Festival”;

24mila €: per il progetto “Varenna per l’arte” dedicato al restauro degli affreschi presenti nel centro storico.

“Diversamente da come è stato affermato da taluni – ha detto il primo cittadino – la nostra Amministrazione non utilizza l’imposta di soggiorno solo per organizzare concerti musicali o feste da ballo, ma anzi la impiega per migliorare il territorio e i luoghi di fruizione per tutti, turisti e residenti”.

Il Consiglio Comunale ha deliberato, in modo quasi unanime (un solo astenuto), anche con i

voti della Minoranza, l’estensione dell’applicazione dell’imposta di soggiorno a tutti i mesi dell’anno. In precedenza l’imposta di soggiorno era attiva solamente da marzo a ottobre. Il 1° agosto la Giunta ha poi approvato il rinnovo delle tariffe, che entreranno in vigore il prossimo 1° novembre: “L’adeguamento si è reso necessario per uniformarci agli altri Comuni del Distretto Turistico del Centro Lago (Bellagio, Menaggio e Tremezzina)”.

Le nuove tariffe