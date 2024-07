Abbadia: al via la campagna per promuovere la rete escursionistica

Il progetto è strutturato in tre fasi

ABBADIA LARIANA – L’Amministrazione comunale di Abbadia Lariana ha partecipato al bando promosso da Regione Lombardia “Ogni Giorno in Lombardia 2“, risultando tra gli enti meritevoli del cofinanziamento. L’obiettivo di questo bando è quello di valorizzare i nove itinerari tematici creati nei mesi scorsi per arricchire l’offerta escursionistica del paese. L’importo complessivo del progetto è di 14 mila euro, di cui il 70% a carico della Regione.

La campagna promozionale è stata affidata ad un’agenzia di comunicazione ed è suddivisa in tre step. Il primo riguarda l’organizzazione di quattro tour gratuiti alla scoperta della rete escursionistica di Abbadia con guide di media montagna, che verranno promossi tra il paese, Resinelli e il territorio.

Il secondo step riguarda il coinvolgimento di due Influencer, un uomo e una donna, che affronteranno i percorsi e li racconteranno attraverso post, storie e reel sui loro canali social.

Infine, l’ultimo step riguarda la pubblicazione di materiale promozionale su “La Rivista del Club alpino italiano” nel numero di settembre-ottobre e sul relativo sito con un approfondimento sui percorsi escursionistici.

“Abbiamo partecipato a questo bando con lo scopo di promuovere il nostro territorio in tutta la sua interezza, dando maggiormente visibilità ai nove percorsi tematici che sono stati creati, i quali volgono lo sguardo a un tipo di turismo lento, sostenibile e più consapevole” commenta l’assessore al Turismo Irene Azzoni.

“Uno degli obiettivi è destagionalizzare l’affluenza promuovendo la possibilità di visitare il Lago di Como e il nostro territorio tutto l’anno. Per questo motivo la campagna pubblicitaria ha come focus gli appassionati di trekking, gli amanti delle attività all’aria aperta, le famiglie e tutti coloro che credono che visitare un luogo sia anche scoprirne l’autenticità e la sua storia – continua Irene Azzoni -.Vorrei che questo lavoro fosse accolto come un’opportunità volta a migliorare l’offerta turistico-ricettiva di Abbadia Lariana”.

In questa prima fase sono stati organizzati quattro tour gratuiti su altrettanti dei nove percorsi della rete escursionistica, rivolti a chiunque dai 10 anni in su. “Queste iniziative mirano a intercettare il turismo di prossimità, chi già si trova sul lago e anche un target internazionale, dato il numero elevato di presenze straniere nel nostro territorio” sottolinea l’assessore.

La campagna promozionale durerà fino alla fine di ottobre. Nelle prossime settimane saranno svelati i nomi degli Influencer coinvolti e le pagine dedicate ad Abbadia su “La Rivista del Club alpino italiano”.

I quattro tour

Domenica 4 agosto. Sentiero del Viandante e Monte Borbino

Domenica primo settembre. Piani Resinelli: Colonghelli

Sabato 14 settembre. Anello Cascata del Cenghen

Sabato 5 ottobre. Piani Resinelli: Prato della nave e Belvedere

È possibile iscriversi ai tour dal sito www.visitabbadialariana.it sotto la voce “eventi”.