Abbadia, chiusura notturna del sottopasso ferroviario di Via per Novegolo

Rfi esegue rilievi in vista dell’importante allargamento

“È un intervento che crea qualche disagio ma fondamentale per il futuro allargamento del sottopassaggio”

ABBADIA LARIANA – Si muovono i primi passi verso una delle opere cruciali per la viabilità cittadina e del territorio: da martedì 19 novembre si svolgeranno importanti rilievi in vista dell’allargamento del sottopasso ferroviario in via per Novegolo.

L’ordinanza del sindaco dispone la chiusura al transito del tratto di strada coinvolto a partire dalle ore 23 alle ore 5 di ogni notte da martedì 19 novembre e fino alle 5 di venerdì 29 novembre, con la sola sospensione dell’attività lavorativa nella giornata di domenica 24 novembre.

L’ordinanza si rende necessaria per consentire a Rfi (Rete ferroviaria italiana) di eseguire indagini geotecniche e strutturali propedeutiche alla messa in sicurezza dell’opera e al futuro allargamento del sottopasso. Un’attività che non è possibile svolgere in presenza del normale traffico viario.

“È un intervento che crea qualche disagio ma fondamentale per il futuro allargamento del sottopassaggio – commenta il sindaco di Abbadia Lariana, Roberto Azzoni -. Abbiamo avuto una serie di colloqui con Rfi, Provincia e Regione per sottolineare e far valere l’importanza sovracomunale di questo intervento e Rfi ha risposto prontamente con le ultime analisi propedeutiche alla progettazione finale”.