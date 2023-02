Abbadia. Distributore di sacchi rossi presto in funzione

L’installazione si trova in piazza XI settembre

Sabato 4 marzo istruzioni ai cittadini presso l’infopoint predisposto da Silea in prossimità del distributore

ABBADIA – Installato qualche settimana fa da Silea in piazza XI settembre ad Abbadia, accanto al defibrillatore, il distributore di sacchi rossi sta per entrare in funzione. Su invito del Comune, la cittadinanza è invitata sabato 4 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a passare all’infopoint collocato in prossimità del dispositivo, per ricevere le istruzioni su come utilizzare questa importante risorsa nell’ambito della raccolta differenziata.

Ulteriori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni.

