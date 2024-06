Abbadia Lariana, aperta la nuova Ecoisola per i rifiuti delle seconde case

L’area è dedicata anche ai non residenti

E’ usufruibile con la Carta Nazionale dei Servizi dell’Intestatario Tari

ABBADIA LARIANA – E’ stata aperta, in prossimità del centro di raccolta di Via Per Novegolo, la nuova Ecoisola ad accesso controllato dedicata alle seconde case/non residenti iscritti alla tassa rifiuti. Quest’area, aperta 24 ore su 24 e usufruibile con la Carta Nazionale dei Servizi dell’Intestatario Tari, permette un conferimento dei rifiuti differenziandoli in base alla tipologia (sacco rosso, viola, azzurro, umido vetro e carta).

Istruzioni per accesso nuova Ecoisola

Frazioni conferibili

Indifferenziato (solo sacco rosso)

Pannolini/ausiliari sanitari assorbenti (sacco azzurro)

Plastica, lattine e tetrapak (sacco viola)

Carta e cartone

Frazione organica/umido (solo sacchi biodegradabili compostabili)

Vetro

Regole per l’accesso