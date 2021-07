Abbadia. Torna La Remada, 128 partecipanti al tradizionale appuntamento

Successo della Canottieri Lecco: primo il 4 di coppia (canottaggio), davanti al K4 (canoa)

Terzo posto per l’Otto della Canottieri Pescate

ABBADIA – 61 imbarcazione e 128 partecipanti, questi i numeri della tradizionale Remada organizzata dal Centro Sport di Abbadia e che questa mattina, domenica, è tornata dopo un anno di stop a causa del covid.

Come al solito è stata una bella festa per tutti: “Grazie di essere qui soprattutto perché si tratta di una ripartenza difficile che richiede un’altrettanto difficile organizzazione – ha detto il presidente del Cs Abbadia Luca Donato -. Avete risposto alla grande perciò il nostro ringraziamento va ai partecipanti, all’amministrazione comunale, a don Fabio Molteni, e siamo sicuri che sarà una buona giornata”.

Tanti i ringraziamenti da parte dell’associazione per chi ha permesso che la Remada potesse ritornare alla grande: “Un grazie ai gestori del parco Ulisse Guzzi per l’ospitalità, all’amministrazione, al circolo, alla Protezione Civile che ha collaborato per l’organizzazione della festa al parco parrocchiale, ai nostri sponsor, ai sommozzatori che forniscono l’assistenza sul percorso e un grazie particolare a Cleto Tizzoni che rappresenta la Remada di Abbadia”.

“Dopo un anno difficile si ricomincia. Anche se la situazione non è come quella del pre covid è un segnale di ripartenza – ha detto il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni -. Vedo che la risposta c’è stata e grazie a tutti i partecipanti”.

Il percorso vedeva le imbarcazioni salire fino a Mandello per poi tornare indietro verso Lecco e affrontare un ultimo tratto in risalita per arrivare di nuovo davanti al parco Ulisse Guzzi. Il successo è andato al 4 di coppia della Canottieri Lecco seguito dal K4 sempre della società bluceleste. Terza piazza per l’8 della Canottieri Pescate.

Al di là del risultato, però, è stata una bella mattinata di sport… un segnale positivo con lo sguardo rivolto al futuro.