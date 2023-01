Alpini di Mandello e Abbadia, mercoledì 25 l’assemblea annuale

La riunione si terrà nella sede sociale del Gruppo

Presentato il programma delle attività per il 2023 e discusso il futuro della chiesetta di Prada. Interverrà anche il presidente Marco Magni

MANDELLO/ABBADIA – Come ogni anno, torna un evento associativo importante per il Gruppo Alpini di Mandello e Abbadia: si riunirà, in data mercoledì 25 gennaio, presso la sede sociale, l’Assemblea annuale dei soci. Oltre alla discussione delle relazioni 2022, morale e finanziaria, saranno messi in evidenza tre punti importanti: l’intervento del presidente sezionale Marco Magni, che resterà in carico fino al mese di marzo quando verrà eletto il successore; la presentazione del programma delle attività per il 2023 e il futuro della chiesetta di Prada.

Lo scorso anno la sezione ha festeggiato 95 anni di attività, e per continuare l’operatività ha già aperto il tesseramento per il 2023, rinnovabile in sede negli orari d’apertura: come da consuetudine mercoledì sera dalle 21.00 alle 23.00 e, in modo da consentire a tutti i soci di mettersi in regola, anche sabato dalle 14.30 alle 16.30 fino all’ultima settimana di febbraio. Il bollino costa 25 euro. Da poche settimane il gruppo ha anche attivato il nuovo sito Internet: https://www.alpinimandello.it/.