Successo per l’evento targato Moto club GP

Questa mattina in tanti assiepati in viale della Costituzione ad applaudire le Moto Guzzi

MANDELLO DEL LARIO – Gli appassionati delle Moto Guzzi si sono ritrovati questa mattina, domenica, a Mandello del Lario in viale della Costituzione, in occasione dell’“Avviamento Motori”, evento che quest’anno cade nel centenario di fondazione della casa dell’Aquila.

Alla regia il Moto club GP con ha affidato ad Oscar Malugani l’onere e l’onore del ruolo di speaker. Ma le vere protagoniste sono state le Moto Guzzi.

Ad aprire le “danze” sono stati il motocarro Guzzi e l’ultima nata, la V85TT. Subito dopo i ragazzi del team di Ezio Gianola.

Poi è toccato ai Dingo e in particolar modo ai cinque che in occasione del raduno Guzzi di Settembre partiranno dalla Germania per raggiungere Mandello del Lario.

In sfilata anche gli Stornelli (sia da pista che speciali) e ancora le due ruote della Milano-Taranto in onore e a ricordo di Duilio Agostini vincitore assoluto del 1953. Spazio anche agli ospiti e alle moto del Trofeo Guzzi, quindi carrellata delle Guzzi di ogni tipo e genere, le speciali e la mitica 8 cilindri con i campioni a chiudere l’evento.

Occhi puntati anche sulla prima nata di casa Moto Guzzi, l’unica siglata G. P. (Guzzi – Parodi), mezzo tuttavia rimasto al museo Guzzi (oggi aperto) ma fedelmente riprodotto su una serigrafia posta sul motocarro Guzzi.

Molti gli ospiti presenti tra i quali il pluricampione Rodolfo Alippi ed Ezio Gianola che ha recentemente dato vita ad un team con l’obiettivo di “allevare” giovani piloti. Tra i progetti di Gianola anche l’apertura di un pub a Mandello interamente dedicato alla Moto Guzzi.

“La manifestazione di oggi per Mandello e soprattutto per Mandello Città dei Motori è la più importante insieme al raduno Moto Guzzi che si terrà a Settembre – ha dichiarato l’assessore mandellese Franco Patrignani – Voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per organizzare questo evento a partire dal Moto Club GP. Un grazie anche alla concessionaria Agostini che ha portato l’ultimo modello di casa Guzzi e alla stessa Moto Guzzi che ha supportato l’iniziativa”.