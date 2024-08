Bellano: contributo di 700 mila euro per il recupero del Parco Lorla

I fondi dal bando statale “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”

Il progetto prevede la ristrutturazione completa della torre (mai aperta al pubblico) e la riqualificazione del parco urbano

BELLANO – Grazie al bando “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Bellano ha ottenuto un contributo di 700mila euro a fondo perduto, che verrà impiegato per la prosecuzione del progetto di riqualificazione del Parco Lorla.

Il bando era riservato a comuni con popolazione inferiore ai 5mila. Un Piano finalizzato alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici.

Le istanze valutate dalla Commissione di valutazione del Bando sono state 2.638, riferite a 3.359 Comuni. I progetti finanziabili in base alle risorse disponibili presso il Ministero dell’interno, al momento pari a poco meno di 172 milioni di euro (171.779.202), sono in totale 144.

“Nella graduatoria il Comune di Bellano si trova in 88^ posizione, con il progetto per la riqualificazione del Parco Lorla – spiega il sindaco Antonio Rusconi -. Questo bando è stato emesso nell’ambito del Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni e il nostro progetto “Lorla, tra arte e cultura” ben risponde ai requisiti richiesti, essendo un progetto che mira alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e al recupero di percorsi storici, oltre che alla promozione dell’accoglienza dei flussi turistici. A ciò si aggiunge il fatto che il bando era premiante per i comuni nati da fusione e per quelli in possesso di marchi di qualità. Bellano è l’unico Comune della provincia di Lecco ad aver ottenuto il contributo; uno dei quattordici in Lombardia”.

“Settecentomila euro rappresenta il contributo massimo ottenibile – aggiunge Rusconi – Siamo davvero molto soddisfatti. Il progetto per il Parco Lorla richiede un investimento totale di un milione 400mila euro e per noi è un obiettivo importante da raggiungere”.

Un risultato che premia ancora una volta il costante lavoro di reperimento fondi da parte del Comune di Bellano, che partecipa ai vari bandi messi a disposizione da Stato Centrale, Regione Lombardia, Unione Europea e altri enti (come la Fondazione Cariplo). Solo nel 2024 sono stati raccolti 1.300.000 euro di contributi da bandi sovraccomunali. Un dato incontrovertibile dell’impegno e della capacità di redigere solidi progetti da parte dell’Amministrazione Bellanese.

Il progetto di recupero del Parco Lorla, prevede la ristrutturazione completa della torre ottocentesca, un punto panoramico sui tetti del borgo di Bellano mai aperta al pubblico, e la riqualificazione di 2500 metri quadri di parco urbano, uno spazio verde da collegare all’Orrido di Bellano e inserito nel percorso BAC Bellano Arte Cultura, il progetto culturale che prevede una serie di poli espositivi nel centro storico di Bellano. I lavori inizieranno a fine anno per concludersi, nelle previsioni, a settembre 2025.