Completata anche la seconda fase del progetto congiunto tra Lario Reti Holding e Silea

Attivata la colonnina per la ricarica, con acqua depurata dall’impianto di Bellano, delle spazzatrici stradali di Silea

BELLANO – A seguito dell’autorizzazione concessa dalla Provincia di Lecco, Lario Reti Holding ha attivato la colonnina per la ricarica, con acqua depurata dall’impianto di Bellano, delle spazzatrici stradali di Silea – la società gestore del ciclo integrato dei rifiuti in Provincia di Lecco.

Le operazioni preparatorie hanno visto l’installazione di un sistema di disinfezione di sicurezza con lampade UV, la posa di una tubazione che dal depuratore di Bellano, gestito

da Lario Reti Holding, esce sul sovrastante parcheggio di via Colico (SP72), la posa di una colonnina di ricarica, nonché una serie molto rigida di analisi e controlli di qualità delle acque, perdurata oltre un mese, al termine delle quali è stata ufficializzata la possibilità di riuso dell’acqua reflua, con notifica a Provincia, ARPA ed ATS.

La colonnina attivata a Bellano è la seconda del progetto congiunto tra Lario Reti Holding

e Silea, successiva a quella attivata a settembre presso il depuratore di Olginate. Il progetto avviato in sinergia tra Lario Reti Holding e Silea ha avuto inizio da questi due

depuratori in quanto il ciclo di trattamento esistente – ultrafiltrazione con membrane a

Bellano e filtrazione seguita da disinfezione con UV a Olginate – garantiva in partenza una

qualità degli scarichi già idonea al riuso, raggiungendo i limiti di qualità più stringenti richiesti rispetto a quelli normalmente applicati sulle acque reimmesse in natura. I lavori necessari alla realizzazione delle linee di trasporto delle acque depurate in zone accessibili alle spazzatrici stradali e al posizionamento delle colonnine di ricarica hanno portato all’investimento di circa 22.000 Euro.