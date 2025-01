Capodanno a Varenna. Grande successo per il veglione in piazza San Giorgio

Musica, allegria e un’atmosfera festosa

“Tanta la voglia di ballare e cantare, amplificata dalla magia della splendida location che ha fatto da cornice all’evento”

VARENNA – Grande successo per il veglione di Capodanno organizzato dal Comune di Varenna, che ha animato piazza San Giorgio con musica, allegria e un’atmosfera festosa. In tantissimi, di tutte le età, hanno scelto di accogliere il nuovo anno in compagnia dei travolgenti Dj Giorgino, Roby’s Dj e Max Kingart Dj, che hanno fatto ballare e divertire il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte.

“Tanta la voglia di ballare e cantare, amplificata dalla magia della splendida location che ha fatto da cornice all’evento. Come ogni anno, all’avvicinarsi della mezzanotte, l’attesa del fatidico momento è stata accompagnata dal tradizionale conto alla rovescia, seguito dagli auguri e dalla continuazione della festa, che ha unito tutti in un’emozionante celebrazione del nuovo anno” spiegano gli organizzatori.

Il sindaco Mauro Manzoni esprime un sentito ringraziamento al consigliere con delega agli eventi, Renata Bianchi, per l’impeccabile organizzazione che, anno dopo anno, rende questo appuntamento varennese un’occasione imperdibile, capace di attirare numerose persone pronte a festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.