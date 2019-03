In tanti alla sfilata in maschera per le vie del paese

Poi la festa in oratorio con tanti giochi, premi, sorprese e una merenda per tutti

BELLANO – Una sfilata colorata e allegra ha ‘invaso’ le vie di Bellano sabato pomeriggio in occasione del Carnevale.

La sfilata

Tante le famiglie che hanno partecipato all’iniziativa targata Proloco Bellano in collaborazione con il Comune e l’Oratorio S.G. Bosco. Il ritrovo, rigorosamente in maschera, è stato alle 14.30 in Stazione. Da lì il corteo si è spostato attraverso le vie del paese, accompagnata dalla musica del Corpo Musicale Bellanese e dall’animazione di Olaf-Cip&Ciop, il Leone Burlone e tante sculture di palloncini. Tutti si sono poi ritrovati in oratorio per un pomeriggio di giochi e merenda con premi e sorprese.