Croce Rossa di Colico: nuovo mezzo per la consegna viveri ai bisognosi

A donarlo l’associazione Cancro Primo Aiuto, che già aveva supportato la CRI Colico in passato

“Un servizio sempre più richiesto nell’Alto Lario, serviva un nuovo veicolo adatto allo scopo”

COLICO – Cancro Primo Aiuto ha donato un nuovo automezzo al Comitato di Colico della Croce Rossa Italiana. Il veicolo, un modello furgonato, sarà utilizzato dai volontari della CRI per proseguire l’attività di consegna viveri alle persone che chiedono questo tipo di aiuto nel territorio dell’alto Lario.

“Parliamo di un servizio di carattere sociale che riscontra un numero crescente di richieste da parte di persone e famiglie non solo straniere – afferma Paolo Gianera, presidente del Comitato CRI di Colico – e che dopo essere stato attivato nel 2020 nel corso della pandemia è diventato un presidio stabile della CRI, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e la Caritas diocesana. Il punto è – prosegue Gianera – che non è possibile utilizzare in modo promiscuo gli automezzi destinati al trasporto persone, per questo serviva un nuovo veicolo adatto allo scopo. Grazie, dunque, a Cancro Primo Aiuto, da cui abbiamo già ricevuto due autoveicoli durante e dopo l’emergenza Covid, uno dei quali attrezzato per il trasporto dei pazienti oncologici”.

La donazione odierna alla CRI di Colico conferma l’intenzione di Cancro Primo Aiuto di andare incontro a una gamma sempre più ampia di esigenze non solo sanitarie, comprese quelle che spesso viaggiano nel silenzio. Le segnalazioni che arrivano ai Comuni e alla Caritas rivelano che le richieste di aiuto primario come quello di viveri sono in aumento anche in una porzione di popolazione che prima non era interessata dal problema. La perdita del lavoro, un periodo di malattia o anche solo l’arrivo di un nuovo figlio fanno scattare il bisogno in situazioni fragili che sono sempre più diffuse.

Il nuovo automezzo consegnato oggi alla CRI di Colico da parte di Cancro Primo Aiuto viaggerà con il logo di Iperal, lo sponsor del network CPA che ha materialmente contribuito all’importante donazione. Alla cerimonia di consegna, avvenuta presso la sede di via al Confine, erano presenti per CPA l’amministratore delegato Flavio Ferrari e il consigliere valtellinese Paolo Mainetti. In rappresentanza di Iperal era presente Alessandro Pizzen, responsabile comunicazione e marketing dell’azienda attiva nel settore della grande distribuzione.

Cancro Primo Aiuto è una organizzazione no-profit (oggi Ente del Terzo Settore Organizzazione di volontariato ETS Odv) che si dedica alla lotta contro il cancro e al supporto dei malati in tutto il percorso di cura. Fondata in Brianza nel 1995, CPA si impegna a fornire informazioni, risorse e assistenza pratica per aiutare le persone bisognose di cure e i loro familiari. Nel corso degli anni, l’attività ha superato i confini dell’oncologia e oggi risponde a svariate richieste in ambito sanitario e sociale. Cancro Primo Aiuto opera in collaborazione con istituzioni, ospedali, centri di cura, medici, ricercatori e altre organizzazioni sociali per migliorare le opzioni di trattamento, sostenere la ricerca scientifica e aiutare chi si trova in condizioni di fragilità.