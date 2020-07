Da sabato Pradello a pagamento, steward sulle spiagge. Il Comune: “Scelte difficili ma necessarie”

Il Comune di Abbadia annuncia le novità per spiagge e parchi e fa chiarezza

“Abbiamo dovuto gestire una situazione difficile, scelte di buon senso per rispettare le regole e la sicurezza di tutti, residenti e turisti”

ABBADIA – Dopo le prime settimane di un’estate ‘rovente’, per disagi e polemiche, il Comune di Abbadia ha voluto fare chiarezza sulle decisioni prese per fronteggiare i maxi arrivi di quest’anno sulle spiagge e garantire il rispetto delle misure anti virus, annunciando anche le misure che diventeranno effettive già dal prossimo settimana.

Intanto Pradello, la località più al centro della discussione negli ultimi giorni per l’intenzione del Comune di introdurre un ticket atto a contingentare gli ingressi all’area verde: il ticket arriverà effettivamente da sabato e per tutti i fine settimana di luglio, dalle 8 alle 17; ad agosto il parco sarà invece a pagamento tutti i giorni della settimana, almeno è questa al momento l’intenzione del Comune in base a quello che sarà l’afflusso registrato. Quattro euro il costo dell’ingresso.

La gestione degli accessi sarà affidata da una società ingaggiata direttamente dal municipio, che fornirà due steward. La stessa incaricata della vigilanza ai giardini a lago a Mandello, chiusi dall’amministrazione comunale dopo il caos delle scorse settimane. Saranno installati quattro bagni autopulenti, due già dai prossimi giorni.

Al Parco Ulisse Guzzi

Gli steward saranno presenti anche alla spiaggia del parco Ulisse Guzzi, per monitorare il rispetto delle regole di distanziamento. L’accesso al parco resta a pagamento, quello alla spiaggia sarà invece gratuito ma, attraverso un accordo con l’Autorità di Bacino, è stato garantito ai gestori di chiosco e campeggio di posizionare sdraio e ombrelloni a pagamento per un terzo della spiaggia.

Il parco di Chiesa Rotta al momento resta ad ingresso libero, seppur contingentato, è possibile però, fanno sapere dall’amministrazione comunale, che possa essere istituito anche qui un ticket. La scelta sarà dei gestori.

Il Comune ha emesso inoltre un’ordinanza per vietare di portare bottiglie o altri contenitori di vetro in spiagge e parchi per evitare che i cocci possano diventare un pericolo. Vista la mole di rifiuti prodotti nel weekend sarà rafforzata l’attività di raccolta.

“L’alternativa sarebbe stata la chiusura”

In questa complicata estate post emergenza sanitaria, Abbadia Lariana è sicuramente uno dei comuni lecchesi che più hanno dovuto fronteggiare l’enorme afflusso di gente sulle proprie spiagge.

“La nostra cittadina conta 3,2 mila residenti ma è il Comune che vanta spiagge con il maggior numero di persone accoglibili, stimate in 3,3 mila – spiega il sindaco Roberto Azzoni – I numeri di persone che arrivano sono ben superiori e a inizio stagione, con le misure anti-Covid rese note il 17 maggio, ci siamo posti la questione di come garantire l’utilizzo delle spiagge e delle aree verdi rispettandole”.

“Contingentare, monitorare, sanificare... la sicurezza ha un costo e Abbadia non poteva, e tuttora non può, farsene carico economicamente. Per questo è stata data ai gestori la possibilità di introdurre un ticket e al parco Ulisse Guzzi da tre settimane è stato introdotto e siamo soddisfatti della situazione. Non sono state scelte facili, ma ragionate, per tutelare la sicurezza di tutti, residenti e non. L’alternativa sarebbe stato chiudere, così come successo a Mandello”.

“Siamo orgogliosi di aver fatto queste scelte che vanno nell’interesse dei cittadini e degli stessi turisti che possono godersi la propria libertà rispettando quella degli altri – ha sottolineato il consigliere comunale Mattia Micheli – A Pradello l’introduzione del ticket sarà accompagnata da un servizio che forniamo, i bagni, e quindi ne migliorarerà la fruizione”.

“Respingiamo l’idea della paventata privatizzazione di quell’area a lago – è intervenuto Pietro Radaelli, consigliere delegato alle politiche giovanili – ci siamo confrontati con il comitato Free Pradello per spiegare le motivazioni di questi provvedimenti”.

Viabilità e soste selvagge, oltre 150 multe in un giorno

Così come il passato weekend, anche i prossimi la Protezione civile e gli stessi amministratori comunali saranno in strada, sulla provinciale, ad avvisare gli automobilisti quando i parcheggi saranno esauriti, invitandoli a proseguire verso altre località.

“Dispiace mandar via le persone, dire ad una famiglia venuta ad Abbadia che qui non c’è posto per loro – ha riferito l’assessore al turismo, Irene Azzoni – se è mancato il turismo abituale, quello dall’estero, il turismo di prossimità crea un indotto importante per gli operatori commerciali, ma se arriviamo al punto di esser saturi non possiamo che indirizzare la gente altrove”.

I cinquecento posteggi a pagamento sono presto terminati domenica e non è mancato chi ha tentato un parcheggio fuori posto: ben 150 le multe elevate in una sola giornata.

“Il Comune non vuole ‘fare cassa’, anzi – spiega il sindaco – con l’attività di informazione in strada spiegando che non c’erano più parcheggi, le contravvenzioni si sono ridotte. Per noi è rappresenta un problema, perché la rimozione delle auto rischia di tenere occupati i due agenti di Polizia Locale di cui disponiamo per l’intera giornata”.