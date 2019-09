Dorio ha il suo primo sportello automatico, installato dalle Poste

Il piccolo comune dell’Alto Lago è sprovvisto di uffici postali e banche

Installato un Postamat di fronte al Comune. “Un servizio importante per i residenti”

DORIO – Niente più viaggi in auto fino a Dervio o Colico per prelevare denaro contante, gli abitanti di Dorio dai prossimi giorni potranno finalmente fruire di un servizio di bancomat nel loro comune: Poste Italiane ha infatti installato il proprio sportello automatico nel parcheggio in prossimità del municipio.

Una piccola importante rivoluzione per il paese dell’Alto Lago che sul proprio territorio comunale, non solo non aveva ATM, ma era sprovvisto di uffici postali e banche.



“Siamo molto contenti – commenta il sindaco Massimo Vergani – i nostri cittadini fino ad oggi erano costretti a spostarsi nei comuni vicini per ritirare denaro, inoltre lo sportello consente di effettuare pagamenti e accedere ad una serie di servizi utili altrimenti fruibili al tradizionale sportello. Si tratta di uno strumento semplice da utilizzare anche per le persone meno pratiche di tecnologia. Inoltre può prelevare contante anche chi non è utente delle Poste ma ha un conto corrente, come un normale bancomat”.

L’apparecchio entrerà in funzione dai prossimi giorni, appena conclusi i lavori di allacciamento. “Il merito, va ricordato – aggiunge Vergani – è della passata amministrazione che ha portato avanti la richiesta alle Poste, noi abbiamo formalizzato le ultime questioni e abbiamo chiuso positivamente questa vicenda”.

Il Comune di Dorio sta ora lavorando all’installazione anche di una casetta dell’acqua: “Cercheremo di posizionarla in modo che sia accessibile a tutti, guardando in modo particolare agli anziani, e che non si debba sacrificare posteggi per le auto”.