Giacche invernali per i senzatetto, il dono del Corpo Musicale Mandellese ai City Angels

Donati i giacconi invernali della vecchia divisa ai City Angles di Lecco

“Vogliamo ringraziarvi per il vostro impegno, speriamo che il nostro piccolo gesto contribuisca ad aiutare i bisognosi”

MANDELLO – Un dono ai City Angels di Lecco da parte del Corpo Musicale Mandellese: nei giorni scorsi la banda ha deciso di donare i giacconi invernali della vecchia divisa all’Associazione che aiuta i senza fissa dimora.

“Vogliamo ringraziarvi per l’impegno che mettete nella vostra attività, ogni sera aiutate le persone più bisognose con coperte, tea caldo, cibo e sorrisi. In questo momento difficile per tutti, ci riempie di gioia sapere che un nostro piccolo gesto possa contribuire ad aiutare le persone più bisognose” ha detto Carla Lafranconi, presidente del Corpo Musicale Mandellese.

Alla consegna erano presenti, oltre a Lafranconi, il consigliere Davide Anghileri, la coordinatrice dei City Angels Lecco Paola Corti e il responsabile operativo Paolo Selva.

“Erano presenti con il cuore anche tutti gli altri consiglieri che non hanno partecipato alla consegna per evitare assembramenti: Matteo Adamoli, Francesco Capparini, Laura Gusmeroli, Giorgio Adamoli, Valeria Arnoldi, Ezio Muzio e Silvana Cattaneo” ha concluso Lafranconi.